Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino Estuvo vinculado profesionalmente a Viajes Halcón y fue director del Palacio de Congresos

La Gaceta Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

José Luis de Andrés Mendo ha fallecido este domingo, 9 de noviembre. Vinculado durante buena parte de su vida profesional a Viajes Halcón, desempeñó también una labor relevante como director del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Colaborador estrecho de Fundación GACETA, José Luis de Andrés fue una persona muy apreciada en los círculos empresariales y sociales de Salamanca. Amable, cercano y amante del senderismo, participó activamente en diversas peñas gastronómicas salmantinas.

Desde LA GACETA lamentamos profundamente su pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.