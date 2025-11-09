Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

José Luis de Andrés Mendo. ARCHIVO

Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino

Estuvo vinculado profesionalmente a Viajes Halcón y fue director del Palacio de Congresos

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:48

José Luis de Andrés Mendo ha fallecido este domingo, 9 de noviembre. Vinculado durante buena parte de su vida profesional a Viajes Halcón, desempeñó también una labor relevante como director del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Colaborador estrecho de Fundación GACETA, José Luis de Andrés fue una persona muy apreciada en los círculos empresariales y sociales de Salamanca. Amable, cercano y amante del senderismo, participó activamente en diversas peñas gastronómicas salmantinas.

Desde LA GACETA lamentamos profundamente su pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.

