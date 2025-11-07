Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Sor Francisca en la procesión extraordinaria de La Inmaculada. VERACRUZ

Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad

La religiosa franciscana había cumplido 103 años en el Convento de la Madre de Dios

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:20

La religiosa franciscana Sor María Francisca de las Llagas ha fallecido este viernes a los 103 años de edad, una de las monjas más veteranas de las congregaciones de la Diócesis de Salamanca. Muy querida por las cofradías de Salamanca, perteneciente a la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís, en el convento de la Madre de Dios.

Ha sido la cofradía decana de la Semana Santa de Salamanca la encargada de comunicar la pérdida de la religiosa y recordar que la monja salió del convento a ver la salida extraordinaria de La Inmaculada el 1 de mayo de 2022. El 25 de septiembre de ese mismo año, la cofradía le acompañó en la renovación de sus votos con motivo de su 100 cumpleaños.

La religiosa también fue protagonista del poemario 'Alma Mater' de Juan Carlos López Pinto en el poema dedicado de Juan Carlos López Pinto.

La misa exequial será este sábado a las 11 horas en el convento de la Madre de Dios.

