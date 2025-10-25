La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea El Ayuntamiento inicia la cesión gratuita a la Universidad del solar valorado en 7,5 millones. El Estudio está obligado a mantener las 139 plazas y crear otras 190 privadas. El edificio para el nuevo grado se levantará en un terreno municipal de 15.927 m²

Belén Hernández Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 06:00

El Ayuntamiento cederá una parcela de 15.927 metros cuadrados, ubicada en Huerta Otea, a la Universidad de Salamanca para que construya su nueva Facultad de Veterinaria, con el objetivo de que el nuevo grado pueda implantarse a partir del curso 2026-2027. El derecho de superficie se concede por 75 años, prorrogable por periodos sucesivos de diez años hasta un máximo de 99. Transcurrido ese tiempo, el solar volverá a manos del Consistorio, incluidas las edificaciones si así lo requiere la Administración local, que también podría exigir la entrega del terreno libre de construcciones.

La cesión impone a la Universidad la obligación de mantener las 139 plazas del aparcamiento disuasorio de la zona, ya sea en su ubicación actual o en otro espacio acordado entre ambas instituciones. Asimismo, el proyecto deberá contemplar otras 190 plazas de estacionamiento privado, lo que supondrá una oferta total de 329 aparcamientos en el entorno del barrio de Huerta Otea.

El valor de este bien municipal asciende a 7,5 millones de euros, que el Ayuntamiento cede de forma gratuita para la construcción del edificio de Veterinaria. La operación se considera de interés general, al cumplir con la función de dotación pública y contribuir a la ampliación de la oferta formativa del Estudio, reforzando la relevancia social y económica de la enseñanza universitaria en la ciudad.

Los fines que persiguen la cesión y la construcción de la facultad redundarán de forma clara y positiva en los habitantes de Salamanca.

El próximo martes, la Comisión de Bienes y Contratación aprobará la cesión gratuita del derecho de superficie de los terrenos a favor de la Universidad de Salamanca. En ellos se proyecta levantar un conjunto de edificios para la nueva Facultad, que se dotará de aulas, seminarios, laboratorios de prácticas preclínicas, despachos y zonas comunes.

El complejo incluirá un segundo módulo destinado a los laboratorios clínicos y la clínica veterinaria, con seminarios, bancos de muestras, salas de espera, recepción y aseo de animales, consultorios, quirófanos, salas de cirugía, reanimación y estabulación, además de laboratorios especializados. Un tercer módulo albergará las cámaras frías y las áreas quirúrgicas, y un cuarto estará destinado a la innovación y colaboración con empresas del sector, con auditorio y espacio para compañías.