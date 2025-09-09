Extractos vegetales: la apuesta de Mirat para mejorar cultivos y reducir impacto ambiental

Martes, 9 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Departamento de I+D+i de Mirat participó en la feria 'Salamaq 2025' con la presentación del seminario 'De la Planta al Campo: Extractos vegetales en Agrobiotecnología - Innovación sostenible para la agricultura de hoy', un encuentro que despertó gran interés entre profesionales del sector agrícola y que puso de relieve la importancia de la investigación aplicada como motor de competitividad y sostenibilidad en el campo.

La ponencia fue impartida por Lina Patricia Rivera Rodríguez, doctora en microbiología y genética molecular y responsable de Desarrollo de Producto en Mirat Fertilizantes. Rivera expuso los avances en el uso de moléculas bioactivas de origen vegetal en agrobiotecnología, destacando su papel en la mejora de la productividad y la resiliencia de los cultivos, al tiempo que ayudan a reducir el impacto ambiental.

Durante la sesión, se mostraron las oportunidades que ofrecen los bioestimulantes, bioprotectores, fertilizantes y coadyuvantes en distintos modelos de agricultura, desde la convencional hasta la ecológica y de residuo cero, aportando soluciones prácticas y sostenibles que responden a las demandas del sector.

Innovación desde el Parque Científico

El equipo de I+D+i de Mirat está formado por especialistas en fertilización, fisiología vegetal, biología, microbiología, química y formulación. Sus dos laboratorios de investigación y desarrollo se encuentran en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, un entorno que potencia la colaboración con el CIALE, centro de referencia en investigación agrobiotecnológica.

Este ecosistema de innovación, junto con los servicios experimentales de invernadero del Parque Científico, permite a la compañía trabajar a la vanguardia tecnológica y consolidar una experiencia sólida en el estudio de extractos y moléculas naturales, desarrollo de procesos y bioprocesos, control de calidad y certificaciones.

Validación integral

Uno de los pilares del departamento I+D+i de Mirat es el riguroso proceso de validación de sus desarrollos, que incluye ensayos in vitro, pruebas en cámaras de germinación, invernaderos, huertas experimentales y ensayos de campo a escala real, apoyados por su propio departamento agronómico. Este modelo asegura que cada innovación que llega al mercado aporta un valor agronómico tangible, favoreciendo la productividad y la sostenibilidad de los cultivos.

Compromiso con la sostenibilidad

Con su participación en 'Salamaq 2025', Mirat reafirma su compromiso con el sector primario y con la investigación como base para una agricultura moderna, sostenible y competitiva.