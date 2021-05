Expediente policial por una fiesta y ruidos en el colegio mayor El Carmelo

Sábado, 8 de mayo. 00:25 horas. Agentes de la Policía Local de Salamanca son requeridos para personarse en el Colegio Mayor El Carmelo, en la avenida de Villamayor, tras varias llamadas realizadas por vecinos de los bloques colindantes a la residencia por molestias provocadas por música y ruido.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local comprobaron los ruidos y molestias, “consistentes en cánticos, música a alto volumen, gritos y risas, todo ello perceptible desde la vía pública”, según consta en el parte al que ha tenido acceso LA GACETA. Los agentes trataron de acceder al inmueble, algo que no consiguieron, puesto que la persona responsable del establecimiento, no abrió la puerta, mientras ofrecía explicaciones acerca de los ruidos que se escuchaban desde la vía pública. Esta misma persona, según consta en el acta de denuncia, no permitió a los agentes entrar en la residencia para identificar a los causantes de las molestias a los vecinos. La explicación aportada acerca de esos ruidos se debía, según la responsable de la residencia, a una fiesta con motivo de la graduación de doce personas, fiesta en la que había un karaoke, siempre según el parte de la Policía Local. Además, explicó que los ruidos cesarían de forma inmediata, tras el requerimiento de la Policía Local.

Los agentes informaron de la apertura de un acta de denuncia por las posibles responsabilidades que pudieran haber incurrido, tales como los ruidos y molestias, tipificados en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, aunque al no poder identificar a las jóvenes implicadas, se tramitará contra el centro, según ha podido saber LA GACETA. Además, también cabe una infracción por obstaculizar la labor policial.