Disfrutar de la exposición de los “Guerreros de Terracota” en una visita en grupo es una divertida y enriquecedora experiencia. Bien lo saben las cerca de 1.400 personas que desde el mes de diciembre han recorrido la muestra “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” junto a sus compañeros de colegio y profesores, en compañía de sus vecinos, o con los amigos de la asociación cultural de la que forman parte. Todo un éxito, ya que se suman al millar del mes de noviembre.

Colegios, estudiantes universitarios, asociaciones de todo tipo y grupos de amigos han optado por esta modalidad de visita y han llenado la sala de exposiciones de San Eloy principalmente las mañanas de martes a viernes. En la tercera y la cuarta semana de diciembre se acumularon el mayor número de recorridos en grupo, sumando en todo el mes cerca de 900. En enero, la semana pasada también se produjeron numerosas visitas, la gran mayoría de estudiantes del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca y de la Pontificia. Pero, además de adultos, han sido muchos los niños que han tenido un primer contacto con la milenaria cultura china a través de la exposición organizada por LA GACETA y Spacio Natura, casi 1.400 en diciembre, sin tener en cuenta los numerosos menores que, especialmente los fines de semana, acuden a la muestra con sus padres y otros familiares.

Tal es el éxito de las visitas en grupo que la organización cuenta ya con los últimos huecos para ver la exposición que finaliza el día 9 de febrero. Los interesados deben concertar cita en el 691 486 727.

Los interesados pueden seguir descubriendo los “Guerreros de Xian” en las visitas para el público general, de martes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y festivos en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

El precio de la entrada es de 6 euros para menores de 12 años y de 8 euros para el resto (los menores de 3 años no pagan). Además existe la posibilidad de adquirir packs familiares de 2 adultos y 2 niños por 24 euros y 2 adultos y 3 niños por 27 euros. Los universitarios tienen un precio de especial de 6,50 euros. Las tardes del jueves están dedicadas a los jubilados que ese día pueden entrar por 6,5 euros.

Ya no es necesario recorrer más de 9.000 kilómetros para visitar el impresionante ejército de terracota oculto durante más de dos siglos bajo en el yacimiento de Xian, LA GACETA y Spacio Natura ofrecen a salmantinos y turistas la posibilidad de conocer de primera mano los imperturbables soldados disfrutando de un enigmático paseo por la sala de exposiciones de San Eloy. El Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes patrocinan la muestra que cuenta también con la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.