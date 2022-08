Excrementos flotando en la piscina de San José: activan el protocolo de limpieza

Sobre el agua un “Objeto flotante no identificado”. Los socorristas de la piscina del barrio de San José tuvieron que actuar en la tarde del pasado lunes para retirar excrementos, de los que habían alertado los bañistas previamente.

Por el momento, según fuentes municipales, todo apunta a que ha debido ser por un incidente —corte de digestión o que las heces se escapen de los pañales de los más pequeños, aunque en estos casos suelen ser los propios familiares los que avisan a los responsables—.

Lo que se descarta en un principio es que se deba a un acto vandálico o la moda viral que se puso de moda hace dos veranos con el reto de defecar en las aguas públicas. Tras la actuación del socorrista se procedió a aplicar el protocolo químico y a analizar la calidad del agua, aunque no fue necesario desalojar las piscinas como si ha ocurrido en otras instalaciones como la de Cabrerizos hace ya varios años. En ese caso, el recinto tuvo que cerrarse durante varios días.

En estas actuaciones suele seguirse el mismo ‘modus operandi’ con la aplicación de un protocolo químico para evitar la acción de las bacterias que se encuentran dentro de los excrementos: retirada de la mayor cantidad posible de materia fecal y echar los químicos. Por último, se establece que haya un registro de los incidentes fecales que se produzcan registrando la fecha y la hora del evento, si se trató de heces formadas o diarrea, y la concentración de cloro libre y el pH en el momento en que sucedió u observó.

En el caso de las piscinas, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la principal fuente de virus y bacterias en las piscinas provienen de las heces depositadas accidentalmente por los usuarios y de excrementos de pájaros o roedores, si es el caso de piscinas que se encuentran al aire libre.

Estas situaciones suelen ser poco habituales, aunque no excepcionales, sobre todo por casos de accidentes. Junto a la aparición de heces, suele darse también problemas con cortes de digestión como vómitos que obligan también a realizar una limpieza química del agua. Por el momento, los bañistas del barrio de San José solo esperan no volver a encontrar más ‘Objetos flotantes no identificados’.