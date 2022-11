Eva, estudiante que espera en Alemania la ayuda del Ministerio: “La beca Erasmus ha sido mi soporte”

Eva Arronis lleva desde septiembre en Berlín (Alemania) como estudiante Erasmus. Cursa el último año del grado en Estudios Alemanes y, aunque lo habitual en otras titulaciones es solicitar la estancia Erasmus a mitad de curso, en este caso les recomiendan que lo dejen para el final cuando tienen mayor nivel de idiomas.

“Creo que sí me concederán la beca del Ministerio de Educación, pero la verdad es que aún no me han ingresado el dinero y tampoco me han notificado la resolución”, comenta la joven estudiante de la Universidad de Salamanca, aunque procedente de Alicante, que espera no tener ningún sobresalto este curso pues ha contado con la ayuda del Ministerio desde que comenzó los estudios universitarios. “Espero recibir unos 1.600 euros”, señala y explica que ya ha recibido los 100 euros mensuales que prometió el Gobierno para ayudar a las familias ante la subida de los precios.

“La beca Erasmus ha sido mi soporte en estos meses”, añade la joven alicantina. Eva Arronis se ha beneficiado de la ayuda que concede la Unión Europea, una cantidad mensual que divide en dos pagos y se gestiona a través del Ministerio de Universidades y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). “La beca Erasmus la recibí pronto, me dieron una parte cercana a los 4.000 euros, que me han servido de gran ayuda este tiempo. El total ascenderá a 5.000 euros”, explica la estudiante de Filología, que reconoce que solo está viajando a localidades cercanas de Berlín para no excederse en los gastos.

En Salamanca ha vivido en sus años de universitaria en un piso de estudiantes de 166 euros al mes, solo incluida la calefacción. Ahora en Berlín está en una residencia por 322 euros, pero tiene todos los gastos incluidos, así que opina que el precio “es bastante asequible”.

El problema en su caso no es tanto el coste del alojamiento, sino el alto nivel de vida de la ciudad europea. “En Alemania es nivel es más alto que en España, yo lo he notado sobre todo en la comida y el ocio”, apunta la estudiante que pasará diez meses en Berlín, el tiempo máximo de la beca Erasmus.

De momento, cada día mira su cuenta para ver si el Ministerio de Educación le ingresa la beca. “Siempre la he recibido en diciembre, como un regalo de Navidad”, afirma.