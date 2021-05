Europeos y chinos, todos ellos vacunados, reactivan la enseñanza del español

Aunque muy lentamente, la enseñanza de español a estudiantes extranjeros comienza a reactivarse. Más de 80 alumnos están asistiendo este último trimestre a los programas de formación de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, la gran mayoría (64) están matriculados en el curso de español de lengua y cultura, de 10 semanas de duración, y 18 forman parte del Programa Curricular Individualizado.

Son un soplo de aire fresco en la nueva sede de Cursos Internacionales en el antiguo Colegio Mayor de San Bartolomé, aún sin inaugurar, y una de las ventajas de la pandemia es que se están beneficiando de una docencia personalizada.

El perfil es muy distinto del que tenían los alumnos de esta época del año antes de que hubiera covid-19, hay una decena de europeos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y también destacan los 33 chinos, todos ellos vacunados. Incluso hay estudiantes de Estados Unidos, de algún país africano y de Japón, se trata en la mayoría de los casos de alumnos que llegaron el pasado año cuando las limitaciones para viajar eran más laxas y que se quedaron en la ciudad, en algún caso iniciaron formación ‘online’ y ahora se han matriculado en los programas presenciales.

Además, no vienen en grupo, sino que son alumnos que viajan a título individual, “tipo ‘Robinson’”, comenta el consejero-delegado de Cursos Internacionales, José Miguel Sánchez Llorente, e insiste: “Son estudiantes que iba a viajar sí o sí”, y destaca también que la media de edad es más elevada, 30 años, aproximadamente.

Respecto al verano, Sánchez Llorente reconoce que existe mucha incertidumbre y las previsiones no son muy buenas porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han situado a Europa en el nivel 4, lo que significa que los americanos, que eran mayoría en época estival, no pueden viajar por turismo. “Seguro que bajaremos a 3 o 2 en junio, pero los grupos no contratan de un día para otro”, lamenta el consejero delegado de Cursos Internacionales y no se atreve a hacer una previsión sobre cuántos alumnos habrá en verano. De momento, sí tienen fijo un centenar de profesores del Máster en Cultura Española, la mitad de los que tenían antes de la covid, que hicieron “online” la primera parte en 2020 y este año tienen que completarlo presencial, de forma que estarán en Salamanca desde finales de junio a finales de julio ya que este motivo sí esta justificado.