Europe hace 'estallar' al público en su esperado concierto: «¡Qué Plaza Mayor más 'beautiful' tenéis!» El grupo de los 80 ha reunido a fans de todo el mundo y de todas las edades desde primera hora de la mañana para disfrutar del concierto en directo esta noche

Durante la noche de este domingo tenía lugar una de las citas más esperadas del programa de las Ferias y Fiestas de Salamanca. La emblemática Plaza Mayor se convirtió en escenario de un multitudinario concierto del mítico grupo de los años 80 Europe, que congregó a miles de seguidores llegados tanto de la ciudad como de diferentes puntos del mundo.

Desde primera hora de la mañana numerosos fans aguardaban en cola para conseguir un buen sitio. Dos horas antes del inicio, la afluencia era ya tan elevada que resultaba difícil moverse por el ágora. Finalmente, la Policía tuvo que cortar el acceso a la Plaza minutos antes de que arrancara el espectáculo para garantizar la seguridad.

El vocalista Joey Tempest, rostro más reconocido de la banda, abrió el concierto saludando al público: «¡Hola Salamanca! Paisanos. ¡Qué Plaza Mayor más 'beautiful' tenéis! Sois los mejores». Sus palabras desataron la euforia de los asistentes. La emoción fue tal que los servicios de la Cruz Roja tuvieron que atender a varios espectadores por lipotimias.

El grupo comenzó su actuación con 'One Broken Wing' y continuó con 'Rock the Night', encendiendo una noche que quedará para el recuerdo de las Fiestas salmantinas.