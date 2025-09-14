Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conciero de Euope este domingo en la Plaza Mayor.
Conciero de Euope este domingo en la Plaza Mayor. LAYA

Europe hace 'estallar' al público en su esperado concierto: «¡Qué Plaza Mayor más 'beautiful' tenéis!»

El grupo de los 80 ha reunido a fans de todo el mundo y de todas las edades desde primera hora de la mañana para disfrutar del concierto en directo esta noche

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:40

Durante la noche de este domingo tenía lugar una de las citas más esperadas del programa de las Ferias y Fiestas de Salamanca. La emblemática Plaza Mayor se convirtió en escenario de un multitudinario concierto del mítico grupo de los años 80 Europe, que congregó a miles de seguidores llegados tanto de la ciudad como de diferentes puntos del mundo.

Desde primera hora de la mañana numerosos fans aguardaban en cola para conseguir un buen sitio. Dos horas antes del inicio, la afluencia era ya tan elevada que resultaba difícil moverse por el ágora. Finalmente, la Policía tuvo que cortar el acceso a la Plaza minutos antes de que arrancara el espectáculo para garantizar la seguridad.

El vocalista Joey Tempest, rostro más reconocido de la banda, abrió el concierto saludando al público: «¡Hola Salamanca! Paisanos. ¡Qué Plaza Mayor más 'beautiful' tenéis! Sois los mejores». Sus palabras desataron la euforia de los asistentes. La emoción fue tal que los servicios de la Cruz Roja tuvieron que atender a varios espectadores por lipotimias.

Europe durante su concierto en la Plaza Mayor. LAYA

El grupo comenzó su actuación con 'One Broken Wing' y continuó con 'Rock the Night', encendiendo una noche que quedará para el recuerdo de las Fiestas salmantinas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  2. 2 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 Marlaska deja sin médicos a la cárcel de Topas y recurre de forma irregular a Primaria
  6. 6 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  7. 7 Europe llega a Salamanca: una cuenta atrás de casi 40 años
  8. 8 Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)
  9. 9 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  10. 10 El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Europe hace 'estallar' al público en su esperado concierto: «¡Qué Plaza Mayor más 'beautiful' tenéis!»