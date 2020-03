Europa permite a 2.000 salmantinos denunciar su hipoteca ligada al IRPH

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto la puerta a los jueces españoles para que valoren si la vinculación de las hipotecas al índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH) se ejecutó de forma abusiva y, de ser así, les faculta para ligar la hipoteca a otro índice de aplicación general como el Euribor. Esta medida puede beneficiar a 2.000 salmantinos con préstamos ligados al IRPH que llevaban meses esperando la sentencia, después de que el Tribunal Supremo considerara en 2017 que el IRPH estaba exento del control sobre cláusulas abusivas. Se calcula que cada afectado habría pagado entre 18.000 y 20.000 euros más que si su índice hubiera sido el euribor, según aclara el abogado de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Salamanca, Roberto Bernal.

La sentencia europea da la razón a medias a los consumidores, a pesar de reconocer que estos préstamos hipotecarios pudieron comercializarse de manera abusiva. Por un lado reconoce que hay requisitos suficientes para justificar la transparencia de estas hipotecas al considerar que “eran fácilmente asequibles” a un consumidor “razonablemente atento y perspicaz” al publicarse en el BOE y porque los bancos informaban al cliente interesado “sobre la evolución histórica del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés”.

Caso por caso. Aunque el fallo asume que este tipo de hipotecas reúne las condiciones para incluirla en la Directiva sobre cláusulas abusivas, reconoce que no en todos los casos en los que se ha aplicado ha supuesto un abuso, por lo que Europa abre la puerta para analizar caso por caso. Añade que una cláusula o índice no es transparente por el mero hecho de ser oficiales y que la banca no tenía ninguna obligación de utilizar el IRPH como referencia, más sabiendo que este era menos ventajoso para el cliente que otros del mercado.

“Este es otro punto más en el que el Tribunal Europeo tiene que salvar al consumidor español”, critica Bernal, en relación a que el Supremo español había zanjado ya el asunto dando la razón a los bancos. Por otro lado Bernal avanza que los clientes bancarios esperan otra sentencia clave este mes: la de las tarjetas “revolving” que conceden préstamos tachados como abusivos a los usuarios.