Europa apuesta por una farmacia comunitaria más clínica y centrada en la salud pública

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca quiere acercar a la población salmantina la visión que la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) ha aprobado recientemente en Bruselas: cómo serán las farmacias del año 2040 y cuál será el papel de los farmacéuticos en un Sistema Sanitario cada vez más digital, preventivo y centrado en el paciente.

Según esta hoja de ruta europea, las farmacias evolucionarán hacia establecimientos sanitarios y asistenciales de alta accesibilidad, respaldados por herramientas digitales avanzadas y una integración plena en las estrategias de Atención Primaria. Esto significa que, además de la dispensación de medicamentos, ofrecerán, -como ya se ha comenzado a realizar desde hace años-, de manera habitual cribados de salud, seguimiento farmacoterapéutico, asesoramiento farmacogenómico, programas de adherencia estructurados y servicios clínicos personalizados.

Las farmacias salmantinas ya iniciaron hace tiempo el camino hacia equipamientos basados en robótica, plataformas digitales y sistemas de inventario predictivo, capaces de anticipar la demanda y reaccionar rápidamente ante desabastecimientos o situaciones de crisis. Además, la red de farmacias salmantinas dispone de herramientas colaborativas, como «FarmaHelp», que permite a las farmacias comunicarse entre sí para localizar de forma rápida medicamentos en situaciones de desabastecimiento o dificultad de suministro.

Su amplia red territorial y capilaridad serán clave en la identificación precoz de problemas de salud, la valoración inicial del paciente, la provisión rápida de tratamientos y la transmisión fiable de información sanitaria en situaciones críticas.

Compromiso con la salud cardiovascular

En la misma Asamblea, la PGEU aprobó además su nuevo Documento de Posicionamiento sobre Salud Cardiovascular, una de las principales prioridades sanitarias en Europa. Las farmacias comunitarias desempeñan un papel esencial en la prevención de factores de riesgo, la detección precoz, la medición de parámetros clínicos, la adherencia a los tratamientos y la educación en estilos de vida saludables.

El documento europeo insiste en reforzar la presencia del farmacéutico en los programas nacionales y comunitarios, mejorar la seguridad del suministro de medicamentos críticos y garantizar que los profesionales tengan acceso a datos sanitarios relevantes para acompañar mejor al paciente.

Una visión alineada con la farmacia salmantina

Para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, esta visión europea refleja el camino que las farmacias salmantinas ya están recorriendo: una farmacia más asistencial, más cercana y preparada para acompañar a los ciudadanos en todas las etapas de su Salud; Una farmacia moderna, útil y plenamente integrada en la vida de nuestros pueblos y ciudades.

