“Al principio tuve miedo de manipular los instrumentos farmacéuticos o de pulverizar mucho las muestras. Estaba entre elegir este curso u otro sobre aves, pero al final me he decantando por el de Fotoprotección porque me interesa mucho el mundo de las cremas”, explica el alumno Roberto González. La Universidad de Salamanca oferta por primera vez este verano campamentos científicos para estudiantes de 2º y 3º de la ESO. El impartido por la profesora de Dermofarmacia de la Facultad de Farmacia, Arancha Zarzuelo, es uno de ellos.

“Este campus nos permite enseñar a los más jóvenes lo que nosotros hacemos en la facultad y que vean la ciencia de una forma divertida, realizando fórmulas y viendo que no todo queda en los libros. Yo propuse realizar este proyecto porque es la edad que más pasan de protegerse del sol y donde más importancia tiene la incidencia solar. Se mueven muy bien por el laboratorio y los veo muy implicados en entender por qué hacen las cosas”, declara la Arancha Zarzuelo.

El campamento “Fotoprotección en la población de Salamanca” pretende dar respuesta a la pregunta de si estamos realmente bien fotoprotegidos. Para ello, cinco alumnos están estudiando los conceptos básicos de farmacia y los factores más relevantes de la fotoprotección. Además de elaborar cosméticos solares. “Esta mañana hemos realizado un aftersun y después haremos un bálsamo. El viernes expondremos a otros campamentos lo que hemos hecho y posteriormente seremos calificados. A mí en un futuro me gustaría dedicarme a algo relacionado con la ciencia”, cuenta la joven Luna Sanz.

Los alumnos han recibido clases de teoría para familiarizarse con los instrumentos y los materiales, una charla sobre cómo hablar en público para el día que tengan que exponer sus trabajos y han experimentado en el laboratorio. Además, han elaborado encuestas de captación de información y datos estadísticos para descubrir si la gente protege su piel, y un pequeño curso de medios audiovisuales para enseñarles cómo van a tener que presentar sus proyectos a los demás campus.