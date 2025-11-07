Estrenos para el Rosario de la Virgen de la Caridad por las calles de Salamanca Será este domingo a las cinco de la tarde desde la iglesia de San Sebastián

Ángel Benito Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo celebrará este domingo, 9 de noviembre, una nueva edición del Rosario de la Caridad, una cita que se ha convertido desde 2013 en una de las tradiciones más esperadas del calendario cofrade salmantino.

El rezo comenzará a las 17:00 horas desde la iglesia de San Sebastián, sede canónica de la hermandad, y recorrerá buena parte del centro histórico, pasando por lugares como la Plaza de Anaya, Rúa Mayor, Compañía o San Pablo, antes de regresar de nuevo al templo.

Este año la imagen de María Santísima de la Caridad y del Consuelo lucirá una nueva corona plateada, junto a una cruz pectoral y unos puñales, piezas donadas por un grupo de hermanos «como muestra de devoción y cariño hacia la Virgen».

Más allá de su dimensión religiosa, el Rosario mantiene su espíritu solidario. Los participantes podrán realizar una aportación económica al Centro de Día de Salud Mental Ranquines, gestionado por Cáritas Diocesana, que desde su apertura en 2017 ha acompañado a casi doscientas personas con trastorno mental grave, la mayoría en situación de vulnerabilidad.

Desde la hermandad destacan que el acto «no es solo un ejercicio de piedad, sino una acción pastoral y social», en línea con las prioridades diocesanas para el curso 2025-2026, centradas en la evangelización, la oración por las vocaciones y la cercanía con los más necesitados.

«El Rosario por las calles es una forma de llevar consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan», subrayan desde la cofradía.