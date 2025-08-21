Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una escena de la película 'La Comunidad'.

Estreno conmemorativo de 'La Comunidad', de Álex de la Iglesia, en Van Dyck con coloquio con el director

Este jueves a partir de las 20.00 horas se proyectará la cinta con mejoras audiovisuales

La Gaceta

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:39

Un cuarto de siglo después la película 'La Comunidad', de Álex de la Iglesia, vuelve a escena con un coloquio online para celebrar su 25 aniversario. Este jueves, 21 de agosto, los Cines Van Dyck de Salamanca se unirán a otras muchas salas de España para ofrecer una proyección especial de esta icónica película, que ha sido remasterizada para la ocasión.

La sesión especial comenzará a las 20:00 horas con algunas mejoras visuales que permitirán a los espectadores redescubrir la cinta con una calidad de imagen y sonido sin precedentes.

El plato fuerte llegará con el hecho de que los asistentes tendrán la oportunidad única de participar en un coloquio online con Álex de la Iglesia. El director se conectará en directo con las distintas salas, y el público podrá enviarle sus preguntas a través de un código QR que se mostrará en la pantalla.

Es un buen momento para recordar esa divertida y negra trama en la que una vendedora de pisos que encuentra 300 millones de pesetas en el apartamento de un vecino fallecido. Todo se pone patas arriba tras esto.

