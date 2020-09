Estrella Torrecilla, directora de Turismo de la Junta, en LA GACETA: “Nuestra prioridad es que parte del sector turístico no caiga por la crisis”

La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Estrella Torrecilla, ha inaugurado este miércoles el ciclo de encuentros del ‘Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca’ que organiza LA GACETA. Torrecilla ha repasado la situación del turismo en Castilla y León antes de la llegada de la pandemia del coronavirus y los retos que se presentan en este nuevo escenario. “Estamos volcados en las ayudas al sector. Las cifras de caída del PIB es enorme y nuestra gran preocupación es que parte del sector no caiga. Por este motivo nuestro presupuesto se está centrando en articular esas ayudas”, afirma.

Estrella Torrecilla también ha asegurado que el segundo gran objetivo de su departamento es incentivar la demanda. “Ahora tenemos 16 comunidades que son nuestras grandes competidoras. Antes no eran tantas, porque muchas de ellas vivían del turismo internacional como por ejemplo Canarias y Baleares. Como ese turista no se le espera de momento, todas las regiones se van a enfocar en el turista nacional, que es el gran nicho en Castilla y León con un 80 por ciento. Vamos a tener grandes competidores y ya no solo se trata de vender el patrimonio natural, cultural y gastronómico que tiene Castilla y León, sino de hacer un producto para incentivar la demanda y que se elija a nuestra región por encima de otros destinos turísticos”, ha aseverado Torrecilla.

En el encuentro organizado por LA GACETA han estado presentes la alcaldesa de Béjar, Elena Martín; la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez; el alcalde de Santa Marta, David Mingo; el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo; la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila; el director del área de desarrollo de Negocio y Márketing de Caja Rural de Salamanca, Vicente Jáen, así como Ricardo Criado, responsable del proyecto ‘Vitor Salamanca’. Todos ellos pusieron de manifiesto las potencialidades que posee Salamanca como destino turístico, así como las necesidades de afianzar a la capital y la provincia como motor económico con su atractivo patrimonial y turístico, así como poner en marcha iniciativas encaminadas a crecer como enclaves seguros. En este sentido, se puso de manifiesto la conveniencia de acudir a la concentración de ofertas, en lugar de la dispersión, así como aprovechar el atractivo del turismo especializado para encarar el futuro con optimismo.