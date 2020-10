Estos son los nuevos decanos de las facultades de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca cuenta con once nuevos decanos y directores de escuela de los 26 centros que forman parte de la institución. Esta semana se celebraron elecciones en once facultades y dos escuelas universitarias y en once de los centros el resultado obtenido por los candidatos fue suficiente como para no tener que ir a segunda vuelta, según los datos aún provisionales.

En cuatro centros había dos candidatos o más, por lo que se esperaba que fuera necesario una segunda vuelta, pero no fue así en dos de ellos. José Carretero, catedrático de Embriología y Anatomía Humana, obtuvo mayoría absoluta en la Facultad de Medicina con 87 votos frente a los 40 de José Antonio Mirón, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Del mismo modo, Rosa López, profesora de Biblioteconomía y Documentación, se impuso en la Facultad de Traducción y Documentación con 30 votos frente a los 15 de Ovidi Carbonell, de Traducción e Interpretación. De esta forma, la que fuera senadora del PSOE, entre otros cargos, rompe la tendencia y un representante de Documentación estará al frente del centro.

Sí tendrán que verse las caras dentro de una semana Ana Belén González Rogado y José Luis Pérez Iglesias, aspirantes a la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. La profesora de Informática y Automática recibió 43 votos y su contrincante, del mismo departamento, 45.

Mucha mayor diferencia de votos hubo en la Facultad de Filología con tres candidatos. Manuel González de la Aleja (Filología Inglesa) recibió 82 votos; José Antonio Bartol (Lengua Española), 41; y Luis Arturo Guichard (Filología Griega), 38. En principio habrá segunda vuelta entre González de la Aleja y Bartol el próximo martes 27 de octubre.

En cuatro centros optaban a la reelección los actuales responsables y al presentarse solos no necesitaban ninguna mayoría. Así, seguirán al frente de sus centros Fausto Barbero (Enfermería y Fisioterapia); Antonio Notario (Filosofía); David Díez (Ciencias Químicas) y Ángel García del Dujo (Educación).

Además, en otros cinco centros había un único aspirante que se presentaba por primera vez. Es el caso de Ciencias Agrarias y Ambientales, que contará con Fernando Rodríguez como nuevo decano; Ciencias Sociales, con Purificación Morgado; Farmacia, con Ana Isabel Morales; Geografía e Historia, con José Luis de las Heras; y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, con Alejandro Reveriego.

Queda pendiente la celebración de elecciones en la Escuela de Magisterio de Zamora, donde no hubo candidatos.

Asimismo, este martes se llevaron a cabo los procesos electorales en 32 departamentos, en 25 de ellos había un único aspirante, al igual que en los 3 institutos y 2 centros propios que celebraron elecciones. En todos ellos destaca la amplia renovación que se ha producido pues en 23 de los departamentos los candidatos eran nuevos, así como en 1 instituto y en los 2 centros propios.