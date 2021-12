Estos son los juguetes que triunfan esta Navidad

Nila sexta ola ni omicron van a amargar la Navidad y los regalos de Reyes a los niños salmantinos, que ya tienen preparadas sus cartas a Papá Noel y a Sus Majestades. Después de leerlas, los ayudantes y los pajes han agotado algunos artículos, que ya son las estrellas de esta temporada. La “Mochila Pokemon” es uno de los más solicitados según Manuela, que regenta desde hace 19 años una juguetería de la ciudad. “Nosotros ya no tenemos, pero en internet piden el doble de lo que cuesta”, se asombra. Ocurre lo mismo con el “Cinturón Pokemon”, con el “Bebé Llorón Unicornio” y con el “Masasaurio”, un dinosaurio que esta Navidad ha causado sensación. “El cerdito “My little pig pet” lo piden continuamente, igual que la versión en flamenco. Todos los juguetes interactivos o con mecanismos se venden muchísimo”, añade Diana, responsable de otra juguetería del centro. Confirma que en el caso del cerdito también se ofrece en plataformas de reventa por 100 euros, cuando en los catálogos no llega a 50 euros.

Aunque la Navidad estuvo precedida por la crisis del transporte (debido al encarecimiento de los fletes, el cierre de puertos y la falta de contenedores) que hacía temer una menor oferta y precios más altos, lo cierto es que el mercado sigue prácticamente igual.

“Las cartas suponen un gasto medio de 100 euros por niño, la misma cantidad que otros años”, destaca Diana. En cambio Manuela ha detectado que esta campaña los extremos se han distanciado. “Hay pedidos que superan los 200 y 300 euros mientras otros se quedan muy por debajo, echando mano de juegos de nuestra marca que se pueden comprar por 11,99 euros”, destaca Manuela.

También ha notado en su tienda que no se piden tanto los muñecos “Reborn” que rozan los 200 euros. “Fue un regalo muy pedido para las comuniones, pero ahora se ha frenado”. Las niñas han incluido en sus cartas muchas muñecas “Rainbow”, que han sido un verdadero boom según Manuela, así como los Lego. “Creo que el impulso ha sido por el nuevo programa de Legos de televisión”, sospecha la profesional. En cuanto a los juegos de mesa tanto Manuela como Diana coinciden en que la estrella este año es “La casa de los retos”. “También el típico bingo para Nochebuena, eso no falla”, matiza Diana.