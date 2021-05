En las herencias, también los sucesores han de hacerse cargo del pago de la plusvalía si el bien se ha revalorizado

“Cuando una persona dona una vivienda u otro bien inmueble, a efectos del IRPF tiene la consideración como si fuera una venta, por eso es muy importante calcular el impacto que va a tener la donación”, explica Isabel Muñoz-Gacto, vocal de Salamanca en el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Esta experta recuerda que cuando se va a dar un paso de este tipo, resulta conveniente asesorarse, para no llevarse sustos imprevistos. “Hay que estudiar todos los impuestos que influyen, no solo el de Donaciones, para cerciorarse de que no puede haber un perjuicio elevado para el que dona”.

En el caso de herencias, este problema con el IRPF no existe, ya que los herederos están exentos del pago. Sin embargo, de lo que no se libran es del abono de la plusvalía en el caso de que, entre lo heredado, haya bienes inmuebles.

Plusvalía: un tributo a la espera de una reforma para cumplir la sentencia del TC

La plusvalía se trata de un impuesto que desde hace cuatro años se encuentra en una situación de provisionalidad. El tributo se aplica cuando se transmite un inmueble de naturaleza urbana, bien a través de una compraventa o con motivo de una herencia o donación, y grava la revalorización del terreno urbano que ha tenido lugar desde que se es titular de dicho inmueble. En la realidad, la plusvalía se aplicaba en todas las transmisiones hasta 2017, cuando el Tribunal Constitucional estableció que no se podía cobrar cuando el inmueble se había transmitido por un valor inferior al de adquisición.

La sentencia obligaba a adecuar la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, cuatro años después sigue sin cambios, lo que ha puesto a los ayuntamientos en una situación complicada. La mayoría, no obstante, ha decidido que en las ventas a pérdidas no se cobra. El Consistorio de la capital salmantina, por ejemplo, ha fijado que cuando los contribuyentes acreditan que no ha habido aumento de valor entre la adquisición y venta, se acogen a la declaración de no sujeción y, por tanto, no abonan la plusvalía.

Se trata de un impuesto elevado. Por ejemplo, si el valor de adquisición en 2004 fue de 140.000 euros y el de transmisión ahora es de 170.000, con un valor catastral de 85.000, el pago asciende a más de 13.000 euros.