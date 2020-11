Estos son los héroes de las personas confinadas

Nueve de la mañana. El parque de Bomberos de Salamanca, sede de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento, es el punto de salida diario de los voluntarios del nuevo servicio municipal de apoyo al confinado. Cada mañana, los Servicio Sociales envían a Protección Civil el listado de las personas y familias enteras asiladas en casa por prescripción sanitaria que no tienen red social de apoyo y que necesitan que se les ayude con la compra en el supermercado, en la farmacia, para bajar la basura o pasear al perro.

La agrupación, que en la actualidad ha aumentado su personal con más voluntarios de todas las edades así como con jóvenes en prácticas del módulo de FP de Protección Civil y Emergencias, se ha convertido en el “ángel de la guarda” de estas personas confinadas a las que se les hace seguimiento para cubrir sus necesidades. Esas manos tendidas también fueron fundamentales durante la época más dura de la pandemia.

En la actualidad el ritmo de casos a los que atender es menor que en marzo y abril, cuando llegaban a realizar una docena de compras diarias y la presencia de los voluntarios en los rellanos suponía un breve alivio para la soledad de numerosas personas mayores.

Con la fuerte vocación de ayuda a la sociedad, los integrantes de Protección Civil trabajan sin miedo al COVID con un firme protocolo de seguridad y prevención. “Nos dan el dinero y el listado de productos a comprar en un sobre y después de hacer el recado se lo dejamos en una caja desinfectado en la puerta con las vueltas, manteniendo la distancia. Llevamos doble guante, gel, mascarillas buenas y gafas de protección si fuese necesario, pero no entramos en las casas”, explica César Herrero, uno de los responsables.

Mónica Repila es otra de las voluntarias veteranas. Tras 22 años trabajando y quedarse “en la calle” por el cierre de su empresa decidió apuntarse a Protección Civil. “Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Donde no me pagan soy feliz. Ayudar a las personas y que te lo agradezcan es reconfortante”, confiesa esta mujer, que aún recuerda con un nudo en la garganta aquellas imágenes vividas en marzo. “La Plaza Mayor vacía a las seis de la tarde; la gente mayor que vive sola y que veíamos más deteriorada cuando volvíamos a los quince días; un señor que lloraba desconsolado porque su mujer había fallecido y no sabía hacer la compra ni cocinar y no le podías dar un abrazo para consolarle, o las furgonetas de las funerarias que nos cruzábamos por el camino son momentos que me impresionaron mucho”, recuerda Mónica.

De los confinados a los que visita desde la pasada semana para apoyarles con los recados reconoce que ahora “lo llevan peor”. “Después de los dos meses del estado de alarma ahora, volver a estar aislados, es difícil, pero no queda otra porque si no, esto no terminará nunca”, agrega.