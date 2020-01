Estos son los docentes que perderá Salamanca el próximo curso

La pérdida final de plazas de docentes para el próximo curso en Salamanca se reducirá a ocho, frente a la propuesta inicial de la Consejería de Educación, que contemplaba la supresión de 15 puestos de maestro y profesor. La negociación entre la Administración y los sindicatos, en la que solo estuvo presente ANPE, permitió que dos de las plazas que proponía suprimir la Junta desaparecieran del listado, además de aprobarse la creación de otras cinco que no estaban reflejadas inicialmente. Los otros cuatros sindicatos convocados, CSIF, UGT, CCOO y STECYL, no acudieron a la reunión. Los tres primeros ya anunciaron que no lo harían por mantener la Junta como uno de los criterios la jornada de 37,5 horas, mientras que el cuarto tampoco se presentó a última hora como protesta.

El balance final implica que los recortes se concentran en las etapas de Infantil y Primaria. La Consejería de Educación eliminará 15 plazas, mientras que creará cuatro. Un déficit de 11 docentes que refleja la falta de niños y el envejecimiento de los pueblos, pero también el problema de despoblación de la propia capital. En cambio, en las enseñanzas medias se ganarán profesionales. En el Régimen Especial se suprime un puesto, pero se crea uno en Secundaria y tres en FP.