Estos son los destinos preferidos por los salmantinos para el verano

Las agencias de viaje salmantinas han retomado su actividad tras casi dos años paradas por las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia de covid-19. Vuelven al trabajo sin prácticamente bajas en el gremio, según el presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viaje (ASAV), Juan Carlos del Val, aunque con ciertos cambios, dado que algunas de las empresas ahora prestan el servicio online, algo que comenzaron a hacer al inicio de la covid para ahorrar costes como el alquiler del local.

“En Salamanca ha habido pocas bajas entre el colectivo de las agencias de viaje. Es más, se han sumado algunas que han empezado a trabajar ahora por internet”, subraya Del Val. En cuanto a los trabajadores en ERTE, cabe destacar que el colectivo ha recuperado a sus empleados de cara a la campaña de este verano. “Salvo algún caso excepcional de empresas grandes, apenas hay trabajadores en ERTE”, insiste el presidente.

Pero no solo ha cambiado la forma de trabajar de las agencias con más servicios exclusivos a través de internet, la pandemia también ha modificado los hábitos de los clientes salmantinos. Por un lado, y debido a la incertidumbre que aún existe por las oleadas de contagios de coronavirus, los paquetes que más se contratan son los que no implican gastos hasta pocos días antes de la partida, por si finalmente hay que anularlos para que no les carguen los gastos. Por otro lado, buena parte de los salmantinos seguirán con el pasaporte guardado en el cajón, porque los destinos favoritos siguen siendo nacionales. En concreto la costa de Levante y Andalucía, así como las islas españolas.

El precio, la garantía de buen tiempo y la conexión directa en autobús una vez a la semana hacen de Benidorm uno de los destinos favoritos por los salmantinos. “Cada sábado sale un bus de la capital, algo más económico que ir en tu propio coche sobre todo en el caso de viajar solo o en pareja. Además es un destino con alojamientos muy económicos y en el que tienes garantizado el ambiente”, subraya Del Val.

Gandía también está en la lista de favoritos para este verano, aunque en este caso hay menos disponibilidad de hoteles. “Aún así los clientes optan mucho por los apartamentos”, según el agente. Por proximidad, además de por la buena temperatura del agua y por el clima, la costa andaluza es una buena alternativa para los clientes de Salamanca.

La caída de los requisitos y restricciones para viajar a Europa también anima a traspasar las fronteras, sobre todo para disfrutar del típico circuito por Roma, Florencia y Venecia. “También se demanda mucho Francia, en concreto viajes a París y, sobre todo Disney”, añade el agente. “Es bestial la de contrataciones al parque Disney este año después de tantas comuniones retrasadas, ya que este es uno de los regalos predilectos para los niños, y que hayan caído las restricciones”, sostiene Del Val.

Los viajes a Reino Unido está en tercer lugar, aunque a distancia por la necesidad de pasaporte. Los salmantinos se abren más tímidamente a salir a terceros países, en concreto a la Rivera Maya y Santo Domingo para disfrutar de hoteles de “todo completo”, sol y playa, además de Egipto, tras caer las restricciones y la oferta de vuelos especiales. “En Tailandia también han caído las restricciones y hay muy buenas previsiones, así como para los viajes de novios que, en algunos casos, combinan destinos internacionales de playa con safaris”.