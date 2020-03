Estos son los cuatro puntos de wifi gratuito de Salamanca que estarán operativos en julio

La intervención municipal implicará el despliegue de wifi gratuito en nueve emplazamientos de la capital salmantina. Los cuatro primeros comenzarán a funcionar en verano, los mencionados parques de la ciudad, Alamedilla y Jesuitas, y las plazas de la Concordia y Concilio de Trento. El proyecto continuará a finales de año con el estreno del servicio en la Plaza Mayor y en la plaza de Anaya, dos de los puntos con más afluencia de personas. Los centros municipales de Vidal, La Vega y Vistahermosa contarán con él antes de que acabe 2020.

El proyecto municipal está encaminado a mejorar la experiencia turística en la ciudad, al facilitar el acceso a internet en zonas con una importante afluencia de viajeros. No obstante, también se marca como objetivo dar una mejor cobertura a los usuarios de centros municipales en barrios situados en la periferia de la ciudad y que actualmente no disponen de él. Hay que recordar que varios de los espacios elegidos por el Ayuntamiento, como la Plaza Mayor, Anaya o La Alamedilla, contaron con conexión wifi hace unos años —dispusieron de ella a partir de 2014—. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones comunicó posteriormente que el sistema no era el más adecuado, lo que obligó a cancelar el servicio.

La inversión en los nueve espacios públicos costará poco a las arcas municipales en esta ocasión. Una parte de la infraestructura se sufragará gracias a los 15.000 euros recibidos de la Unión Europea gracias al proyecto “Wifi4EU”. La velocidad garantizada en estos puntos wifi será de al menos 30 megas y los ayuntamientos se comprometen a que estén en funcionamiento como muy tarde un año y medio después de la conexión. La otra parte del proyecto municipal se desplegará gracias al reciente contrato firmado con Telefónica para el servicio de telefonía y que incluía la instalación de wifi gratuito.

36 municipios con ayuda

Además de Salamanca, que fue uno de los primeros municipios de la provincia que ha recibido las ayudas, hay otras 35 localidades de la provincia que han obtenido los 15.000 euros del proyecto “Wifi4EU”. La última de las tres convocatorias realizadas hasta ahora se conoció el pasado septiembre. Los aprobados por la Comisión Europea entonces fueron Forfoleda, Pelabravo, Moríñigo, Matilla de los Caños del Río, Santiz y Torresmenudas. La segunda convocatoria fue la más amplia, con 23 agraciados en Salamanca, mientras que en la primera hubo 7, entre ellos la ciudad. La cuarta convocatoria se abrirá en primavera.