Estos son los alumnos con un nivel superior a la media identificados en Salamanca

La Consejería de Educación tiene identificados en Salamanca a 67 alumnos de altas capacidades, una cifra que ha ido aumentando con el paso de los cursos gracias a la mejora de los procesos de detección. Una cuestión clave para que estos estudiantes que cuentan con un nivel bastante superior a la media reciban la atención específica que atienda sus necesidades y no se aburran en clase, uno de los riesgos a los que se enfrentan niños y adolescentes con estas características.

La cifra de estudiantes de altas capacidades en la provincia salmantina ha ido aumentando progresivamente. Si en el curso 2013/2014 solo había 31, en el 2017/2018 pasaron a 59. En el actual, el número ha ascendido hasta los 67. No obstante, pese a crecer, los registros aún están lejos de los que hay en otras provincias de Castilla y León. Algunas, como Valladolid, se acercan a los 300 alumnos, mientras que otras con menos población que Salamanca, como Zamora, también la superan.

Detectar cuanto antes a este tipo de estudiantes para adecuar los contenidos y la carga de trabajo a sus talentos resulta esencial. Los orientadores, encargados de la evaluación psicopedagógica, también deben diseñar las medidas que más convengan a cada escolar que muestre altas capacidades. La respuesta suele variar de un niño a otro, ya que hay diversos tipos: precocidad intelectual; talento simple, múltiple o complejo; y superdotado intelectualmente. Dentro de cada una de estas categorías haya alumnos con diferentes facetas, por lo que la adaptación del currículo debe hacerse en función de esas cualidades.

Entre las medidas que pueden adaptarse, se encuentra la ampliación o profundización de conocimientos, agruparlo con estudiantes de niveles superiores solo en las materias en las que destaca o un enriquecimiento curricular cuando el estudiante presenta un alto rendimiento en un número limitado de áreas o existe un desequilibrio entre su rendimiento académico y su desarrollo afectivo, social o emocional. Otra medida es adelantar un curso al alumno, aunque no es muy utilizada para no sacarlo de su entorno, lo que podría resultar contraproducente. El objetivo es que estos niños no se aburran y conseguir que estén centrados, ya que muchos de ellos suelen ser despistados.

TIPOS DE ALTAS CAPACIDADES