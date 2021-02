Esto piensan los hosteleros de las nuevas medidas: “Seguimos en la misma agonía. Las 21:30 horas sin el interior no supone mucho”

“Seguimos en la misma agonía. Sin ayudas directas y sin posibilidad de trabajar esto es insostenible”. Es la valoración que hace Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, a la leve flexibilización de medidas anunciada por la Junta. “Las 21:30 horas no es el horario ideal para el cierre. Sin interiores, seguimos sólo con una parte operativa y la hora y media más, de noche y en invierno, no supone mucho. La repercusión económica va a ser mínima”, valora Juanes, que recuerda que hay locales sin terraza que tienen que seguir cerrados. “Pensábamos que se podía anunciar una relajación de medidas pero no ha sido así. Mientras tanto la hostelería en Madrid está funcionando y esa comunidad ha ampliado el toque de queda a las 23:00 horas”, incide el presidente de los hosteleros salmantinos, que sigue exigiendo una compensación por las restricciones que les llevan a la ruina. Este mismo martes escenificarán su malestar con una protesta frente a la delegación de la Junta.

Muy indignado por la prórroga del cierre de los gimnasios se muestra Javier Sanz, presidente de la Asociación de Empresarios de Gimnasios e Instalaciones Deportivas de Salamanca (AGS), que recuerda la ruina para estas empresas que llevan 7 meses cerrados de los últimos 11, además de las limitaciones en el resto del tiempo que pudieron abrir. “Estamos muy calientes, con la indignación que va a más y sin palabras. Nuestro sector vuelve a ser el más perjudicado ya que a la hostelería le amplían el horario de terrazas hasta las 21:30 horas”, critica Sanz, que explica que el sector en la Región ha solicitado formalmente una reunión con las Consejerías de Sanidad y de Economía y no han recibido respuesta. Los gimnasios están barajando manifestaciones además de demandas legales.

Igualmente, la representante de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León y de la Asociación de Empresarios de Salas de Juego, la salmantina Carmen Rodrigo califica de ”jarro de agua fría” el anuncio de la Junta de otros 14 días de cierre. “No entendemos por qué seguimos con este cierre si nuestra actividad cumple con las normas de Sanidad y no ha habido casos en nuestros locales”, expresa Rodrigo, que no puede ocultar su malestar porque la Junta ya ha remitido a los locales de juego el cobro de la tasa de juego del primer trimestre “cuando sólo hemos abierto 9 días”. “Somos empresas familiares y nuestras economías están muy dañadas porque no podemos trabajar”, se queja.

El malestar también es creciente en el sector de los centros comerciales. Castilla y León junto con Cataluña son las dos únicas regiones que mantienen cerrados estos espacios. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) vuelve a denunciar que “se han tomado medidas durísimas y no se han buscado alternativas con el sector como acordar controles de aforo y medidas sin llegar al coste dramático que se extiende durante tanto tiempo”. “Eso ha supuesto un impacto gravísimo, no sólo sobre la actividad y el empleo, sino que ha cerrado la cadena de valor afectando a cientos de proveedores locales, empleados de limpieza, de seguridad, transportistas, marketing, industria... son muchos los sectores que dependen de las grandes superficies”, insiste ANGED, que recuerda que los centros comerciales llevan cerrados, salvo la venta de productos esenciales, desde el 13 de enero, además del mes de noviembre y los tres meses del primer estado de alarma.