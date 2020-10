Esto piensan las autoridades salmantinas sobre el confinamiento

“Que la Junta no se olvide de ayudas, ni el Estado de fondos para gastos extraordinarios”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aseguró ayer que el Ayuntamiento “va a colaborar con las autoridades sanitarias a través de la Policía Local, y campañas de concienciación” al tiempo que hizo un llamamiento “al cumplimiento de las normas. Las fundamentales se repiten: uso de mascarilla, distancia física e higiene de manos”, dijo García Carbayo. Además, insistió en que “los jóvenes tengan más cuidado, porque también están ingresando en hospitales y UCIS”, aunque, advirtió, “eso no supone que haya que echarles la culpa de esto”. El primer edil reiteró “la necesidad de que se aporten ayudas a los sectores afectados, que no se olvide la Junta de las ayudas, y que no se olviden las administraciones de que necesitamos fondos extraordinarios. Llevamos meses pidiendo recursos y los necesitamos ahora”, sentenció.