“Esto es ya más serio que el Brexit”. El nuevo drama de los salmantinos residentes en Londres tras el veto a España

Los salmantinos que viven en Reino Unido estaban deseando que se abrieran las fronteras y la situación se relajara para poder viajar a la provincia y pasar las vacaciones en compañía de sus familias. Sorprendidos, indignados, enfadados y cansados de las decisiones precipitadas de Boris Johnson, así están los salmantinos afincados en Reino Unido a los que, de un modo otro, les afecta la decisión del gobierno británico de imponer una cuarentena de dos semanas a las personas que viajen desde España a las islas británicas. .

El caso de José Manuel Muñoz, biotecnólogo en Londres, se sale de lo normal. Cuando las cosas se pusieron feas en marzo, viajó a Salamanca y aquí, con su familia, pasó el confinamiento teletrabajando. Como consecuencia, lleva solo tres semanas en Londres y, aunque tenía la intención de volar de nuevo a su ciudad de origen en agosto, lo más probable ahora es que no lo haga, según comenta sin ocultar su pesar por esta imposición. “Lo que pensamos muchos es que si esta situación se mantiene en el tiempo, mucha gente no va a querer seguir viviendo en el extranjero”, asegura y advierte: “Esto es ya más serio que el Brexit puesto que al tener la movilidad bloqueada, no puedes planear nada porque todo cambia en horas”. La incertidumbre va en aumento.