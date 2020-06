El espacio limitado que existe en un vehículo ha obligado a modificar la realización de las pruebas prácticas de conducción para prevenir contagios de la COVID.

A partir de ahora en la parte delantera ya sólo irá el alumno y el profesor y en la trasera el examinador solo. Tanto los alumnos como los profesores deberán llevar mascarilla. En el caso del alumno, la mascarilla deberá ser nueva, no admitiéndose mascarillas reutilizadas, señala Tráfico.

Excepcionalmente, en el momento en que la prueba sea declarada no apta por acumulación de faltas o comisión de una falta eliminatoria, se interrumpirá. El examen no continuará para no prolongar la situación de contacto social. Además, se ha reducido el número de alumnos que tiene cada examinador, de los 12 que tenían antes a los 10 actuales, por lo que se harán menos pruebas diarias.

Salvo que las condiciones meteorológicas lo impidan, las explicaciones sobre la realización del examen se darán fuera del vehículo manteniendo la distancia recomendada. En ese momento se aprovechará para dejar el vehículo abierto y airearlo antes de la siguiente prueba.

Las autoescuelas serán las responsables de la correcta limpieza y desinfección de los vehículos, así como de la limpieza del mismo al finalizar cada prueba y en todo caso antes de la siguiente.

En el caso de los exámenes prácticos de moto, en los sistemas de comunicación entre examinador y alumno se exigirá un intercomunicador manos libres bidireccional y eficaz. La protección del mismo frente al riesgo sanitario será a cargo de la escuela, recomendándose que el micrófono sea de uso individual. Asimismo, no se admitirá la utilización de equipos en los que el examinador se vea obligado a su manipulación o a tener que colocárselos en oídos (auriculares) o provistos de micrófonos que queden alojados próximos a la boca, salvo que pueda garantizarse su total higienización.

En el caso de los exámenes teóricos, los aspirantes deberán ir sin acompañantes, llevar siempre guantes y mascarillas que deberán traer consigo y dispondrán de hidrogel para su uso cuando sea necesario. Durante todo el examen se garantizará la distancia mínima de 2 metros entre alumnos.

La citación para la realización de las pruebas de aptitudes y comportamiento en circuito cerrado, pista, se efectuará de forma escalonada para evitar aglomeraciones y en zonas amplias.