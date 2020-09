Este es el programa completo de las ‘no fiestas’ de Salamanca 2020

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un programa cultural para honrar a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, adaptado a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El programa está compuesto por diversas actividades culturales que se desarrollarán sin público y que se retransmitirán a través del canal Youtube del Ayuntamiento de Salamanca.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2. La presencia de las compañías de teatro locales y de los grupos de música salmantinos responde al compromiso que adquirió el alcalde con la escena cultural local el pasado mes de mayo, debido a las consecuencias económicas que está sufriendo este sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.

LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE

12:30H

El alucinante viaje de Lis ChisgarabÍs

y el Dr. Nillito Cía. Edulogic Producciones

Público familiar

El prestigioso Doctor Nillito y su ayudante, la intrépida exploradora y piloto de aviones de papel Lis Chisgarabís, compartirán lo que han aprendido en algunos de sus disparatados viajes en el tiempo, travesías en las han acabado viviendo más de una aventura en compañía de Newton, Da Vinci e incluso ¡algún que otro marciano!

19:00H

¡Gaudeamus! Cía. La Chana Teatro

Para todos los públicos (recomendado a partir de 10 años)

Basada en “El Licenciado Vidriera” de Miguel de Cervantes, La Chana Teatro propone una adaptación libre de dicha Novela Ejemplar. La magia del teatro de objetos, cargado de metáforas y pequeños milagros, junto a la calidad de un texto con tono cervantino y vigencia atemporal, hacen de ¡Gaudeamus! un espectáculo sabroso, dinámico, hilarante y profundo en el que el juego objetual amplía y enriquece la calidad del relato. Un Único actor-manipulador se apropia de todos los personajes, ejerciendo de narrador, actor, títere y objeto a la vez.

22:00H

Chef Creador

Nuevos Jardines (2015), su disco de debut, es un disco de autoafirmación. En 2017 publicaron un EP titulado Sucesos Extraños. Tomaban protagonismo las melodías luminosas, los tempos acelerados y letras que hablaban de invasiones Zombie (“Cómo Matar A Un Zombie”), del amor por iconos generacionales (“Winona Forever”) o de la maravillosa sensación que se tiene al estar enamorado (“El Poder Mágico Del Ritmo”). El punto donde convergen el hastío cotidiano y la supremacía del meme, donde todo se vive más intensamente y la vida adulta es una trepidante noche de sábado en la que te vuelves a quedar en casa mirando las redes de tu crush, es exactamente el lugar donde Chef Creador quería estar. Es en ese espacio-tiempo donde lanza su Último single “Alien 3”.

23:00H

Tine

Tine, cuyo nombre significa “fuego” en gaélico, nace a principios de 2017 en las bambalinas de los micros abiertos de Salamanca. Lo que en un primer momento fue una reunión de amigos con la música como pasión común, pronto se convirtió en un ilusionante proyecto para acercar a las calles y locales de la capital charra las melodías y el espíritu de las tabernas de la vieja Irlanda, a través de canciones que tienen en el entrechocar de las jarras y las palmas y coros del público su razón de ser.

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE

12:30H

El Principito Freak Show Cía. Animarts

Público familiar

El Principito Freak show es una adaptación del famoso libro francés, un espectáculo que, a través de la comedia, imparte valores a los más pequeños de la casa, a través de la diversión, el humor, el juego y sus personajes. Descubre un Gran Viaje por los universos del Principito en el que irás descubriendo a graciosos personajes, aparentemente un poco absurdos, pero de los que poco a poco conocerás su corazón. ŸQué mejor manera de poder viajar por otros planetas?

19:00H

N’ca Mayalde 40 Aniversario Cía. Mayalde

Red de Teatros de Castilla y León

ESTRENO ABSOLUTO

Para celebrar su aniversario de manera especial Mayalde estrena en Salamanca “N´ca Mayalde 40 aniversario”. Nos abren su casa y su casa suena a lata, a sartenes y calderos, huele a pan de panadera y trae olores de puchero, recuerda a abuelos a la lumbre y sabe a guiso de hechiceros. A N´ca Mayalde se va a cantar y a desnudarse por dentro para poder recordar su memoria, su entraña, su cuento.

21:00H

Aarón Salazar Quinteto Flamenco

Aarón Salazar es un pianista y cantautor nacido del linaje flamenco más importante de Salamanca. Presenta su nuevo trabajo “I’m a Gipsy paseando en New York”, un trabajo producido con Israel Amador que está compuesto por 15 temas. Su primer single, del mismo nombre, es una canción de letra propia inspirada en el tema “Englishman in New York” que popularizó el cantante Sting. Es un canto a la diversidad, a la inclusión y, sobre todo, a la libertad que ha caracterizado las fatigas y las alegrías del pueblo gitano.

22:00H

Baden Bah!

La reconocida trayectoria de los salmantinos Baden Bah! se forja a partir de su formación en la década de los 80 hasta nuestros días. Tras la grabación de varias maquetas en su primera etapa de la movida salmantina, volvieron a juntarse en 2008. Desde entonces, han editado cuatro discos: “La ciudad, paso a paso” (2009), “Aleph” (2012), “Futuro/a” (2014) y “Piel sinfónica” (grabado en directo en 2017 con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca). Este concierto será la presentación oficial de su nuevo disco de estudio “V”, un compendio de canciones de sonido directo y claro. Rock/pop clásico, castellano y poético con guiños a la rumba, el funky, el rock sinfónico o la apoteosis de la música del western de Ennio Morricone.

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE

17:00H

Instantes con Cervantes Cía. Kamaru Teatro

Público familiar

D. Miguel De Cervantes quiere escribir las aventuras de D. Quijote, pero a Sancho no le parece buena idea ya que piensa que se pueden reír de ellos por todo lo que les pasa. A pesar de la oposición del escudero, Quijote quiere reunirse con Cervantes para dar su aprobación al libro. A través del humor y del enredo, esta obra trata del respeto a los demás, de perder el miedo a la crítica y de no buscar la burla en lo diferente.

19:00H

Mix Cía. Spasmo Teatro

Red de Teatros de Castilla y León

Para todos los públicos

Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja como cierta y que en MIX se ve confirmada como sería difícil de imaginar. Durante 1 hora y 10 minutos veremos una sucesión de pequeñas historias de nuestra vida cotidiana, sin aparente relación, pero profundamente ligadas. MIX nos arrastrará hasta descubrir que, sin darnos cuenta, estamos en una historia con principio y fin. El hilo conductor del show lo marcarán los cuatro personajes fundamentales que con el peculiar estilo de “mimo-clown comiexlástico” de Spasmo nos harán ver el lado más cómico de lo “habitual”.

21:00H

Floros Ensemble

El Floros Ensemble está formado por antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, que actualmente estudian en diferentes centros superiores europeos. En esta ocasión, con su presentación oficial en público, se reúnen en su ciudad natal para crear un proyecto ilusionante bajo la dirección de Joan Grimalt.

Interpretarán “Las criaturas de Prometeo” de Beethoven y contarán con la colaboración del grupo teatral Pinya Bausch y la narración de Adolfo Muñoz y Miguel Ángel Caro.

22:00H

Godaiva

Godaiva es un grupo de pop-rock salmantino. En junio de 2012 publican su primer disco “Canciones 1+2”. Tan sólo un año después sacan al mercado “Distracciones”, su segundo trabajo de estudio. Ese mismo año, Godaiva realizó la nueva versión del himno de la UDS con motivo del 90Š aniversario. En abril de 2016 tuvieron la oportunidad de telonear al grupo “Celtas Cortos” y a “God Save The Queen”.

Su tercer disco “Mensajes infinitos” salió a la venta en 2017 y el cuarto, basado en colaboraciones con otros artistas salmantinos, salió a la luz en 2018.

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE

17:00H

Stradivarius y los instrumentos invisibles Cía. Jes Martin’s

ESTRENO (versión calle)

Un cuento fabuloso que narra la vida de Stradivarius, un joven apasionado de la música que crece entre instrumentos y partituras con la idea de convertirse en un prestigioso director de orquesta. Con la ayuda del maravilloso público consigue materializar este sueño y dar vida a instrumentos que se han tornado en invisibles debido al maléfico hechizo de una malvada bruja. Una historia que cautiva y enamora, no solo por su belleza musical y cuidada puesta en escena sino también porque transmite verdaderos valores de compañerismo, generosidad y desarrollo corporal.

19:00H

Rock Cirk Cía. Rola Bola

Red de Teatros de Castilla y León

Para todos los públicos

Rock Cirk nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire que se desarrolla en una peculiar estructura aérea autónoma. Una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las técnicas de circo y el Rock más puro, clásico y divertido, en la que se cuela un peculiar “hombre tirachinas”.

20:00H

Bye Bye Lullaby

Bye Bye Lullaby acaba de volver de Tucson (Arizona) de grabar su cuarto y Último disco de estudio y de hacer una mini gira americana con la Orkesta Mendoza. Un disco de sonidos fronterizos con tintes de folk-rock americano, ritmos latinos y las inevitables raíces de música española que forman parte de su identidad y que muy pronto verá la luz. Con sus anteriores trabajos, Zoologic, Origen y California, obtuvieron varios reconocimientos y han recorrido también festivales como Sonorama Ribera, Festimad o Monkey Week.

22:00H

Jim Brothers & Co

Jim Brothers & Co es un grupo liderado por Juan Carlos Jiménez, músico profesional de sesión desde el año 1997. Ha girado con algunos de los artistas más populares de nuestro país, tales como Malú, David Bisbal, Pablo Alborán, Café Quijano, La Unión, Pasión Vega o Diana Navarro. Con más de 2.000 conciertos a sus espaldas, ha realizado giras acompañando a estos artistas en España, Estados Unidos, México, Reino Unido, Italia, Rumanía, Ecuador Brasil, etc., actuando en míticos lugares como el Royal Albert Hall (Londres), Carnegie Hall (Nueva York), Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) o Fillmore Theatre (San Francisco).

VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE

17:00H

Debajo del puente Cía. Habichuela Cuentacuentos

Público familiar

Shhh... Es un secreto... Debajo del puente... se miente. Hay muchos puentes pero sólo en uno se cuentan las mejores historias. Por debajo del puente no pasa mucha gente, sólo aquellos que cuentan historias, cuentos, poemas que traban la lengua, chascarrillos y cantan canciones al ritmo del agua. Piedra a piedra, historia a historia nos dejaremos llevar por la corriente de las palabras, de las hojas al pasar, del olor de la tinta. Shhh... es un secreto... Debajo del puente...se siente.

19:00H

Un día de cine Cía. Cirk About It

Red de Teatros de Castilla y León

Para todos los públicos

Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver lo que será su primera película en 3D, lo que no saben es que se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la gran pantalla. Singulares, entrañables y tremendamente divertidos atraerán las miradas de los más pequeños consiguiendo también impresionar a los más mayores.

21:00H

María Mercedes

La copla es un género nacido en España a principios del siglo XX que, a lo largo del tiempo, se ha ido renovando. María Mercedes tiene interés en seguir adelante y mostrarnos la copla como parte de nuestra historia. Recordará coplas tradicionales muy populares y otras más contemporáneas con el fin de llegar a todo el público.

22:00H

Carbayo & Tucho Acoustics

Los dos amigos y músicos salmantinos unen sus fuerzas otra vez tras la gira conjunta por Estados Unidos que realizaron en 2017. En formato puramente acústico, ambos songwriters interpretarán sus canciones de forma Íntima, al estilo “storyteller”, desgranando anécdotas y secretos de cómo se gestaron sus composiciones.

23:00H

Texas Resaca Blues

Texas Resaca Blues presenta su tercer álbum de estudio “Ey Ey Mama”: temas 100% propios y en español, un disco lleno de rock and roll, energía positiva y riffs de guitarra potentes y vibrantes. Se mueven con soltura entre el rock and roll, el blues y el rockabilly. Una banda con casi 15 años de rodaje que ha compartido escenario y cartel con bandas míticas como Los Suaves, Revolver o Mikel Erentxun. Directo intenso y excitante que no deja indiferente a ningún apasionado por el rock and roll y el blues.

SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE

12:30H

Como las Pacas al Tren

Cía. La Risa de la Tortuga

Público familiar

Un espectáculo de teatro, historias y música tradicional...teatro para toda la familia ¡No te lo pierdas!: Francisca y Paquita se encuentran en el andén de la estación esperando el tren dirección Villa Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina, familiar y espera el tren para viajar a su tierra natal a reunirse con su tía. Francisca es artista, trotamundos, siempre curiosa y en continuo movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias. Dos realidades diferentes que darán lugar a una espera de lo más divertida.

18:30H

Postales del Patrimonio Cía. Intrussión Teatro

Para todos los públicos

La protagonista de esta obra, ambientada en los años 20 del pasado siglo, es Carolina, una mujer que recorre las 15 Ciudades Patrimonio de España escribiendo a su marido, conversando con su recuerdo, encontrando en cada una de esas ciudades a una mujer que siempre es la misma pero siempre es diferente. Postales del Patrimonio es un espectáculo emotivo, visual y basado en el peso de las palabras, esas palabras que Carolina escribe en cada una de las postales ensalzando la belleza de todas y cada una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

21:00H

Narkada

Narkada es una banda de Punk-Rock nacida en el Oeste de Salamanca a finales del año 2014. A finales de 2015 grabaron su primera maqueta, titulada “Incultura Popular”. En la actualidad, tras un intenso trabajo de composición, Narkada lanzó en la primavera de 2019 su nuevo trabajo: “Al otro lado del abismo”. Este disco sigue una línea más Punk-Rock, con pinceladas de Hard-Core o Stoner, gracias a influencias de bandas nacionales como Desakato, No Konforme, Ratzinger o Narco.

22:00H

El pequeño lago de los cisnes Cía. de Danza “Iker Gómez - Teatro Físico”

Para todos los públicos

El Lago de los cisnes, a primera vista un canto a la belleza, la fragilidad y el amor imposible, oculta en lo profundo de sus aguas un significado más esencial que rebasa los límites del relato y bucea en nuevas premisas de dualidad. Al asomarnos a estas aguas con curiosidad renovada, despojados de la estructura y el argumento originales, los reflejos blancos y negros de los cienes se desdoblan en significado y sentido, verdad y falsedad, gesto y palabra, identidad individual y colectiva... Juegos de cuerpos que transitan los bailarines y en los que sin duda todos nos reconoceremos.

23:00H

Bicho pal monte

Bicho Pal Monte surge en el año 2016 y su estilo se podría catalogar dentro del punk-rock. Actualmente el grupo defiende sobre los escenarios nacionales su último trabajo, titulado “Autoengaño suicida” el cual vio la luz en junio de 2019. Entre sus temas se pueden encontrar colaboraciones con artistas de la talla de Txema Benitez (DoXa), Kata Kamikazes (Carroña / Kamikazes), Eduardo Beaumont “El Piñas” (Marea) o Aníbal (Limando).

24:00H

Gautxori

Gautxori se forma en Salamanca en el año 2014. Con el punk como estilo definitorio, la banda publica su primera maqueta en junio de 2016, bajo el nombre “Fácil pero difícil”. Ese mismo año comienza su gira de presentación, lo que les permite tocar en festivales como Villalar, Farinato Rock o el Farbbiden Fest. Su primer disco ve la luz en junio de 2018 bajo el nombre de “Almorruners in Usalherría”.

DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE

11:00H

Ángel Rufino “El Mariquelo” y su grupo de folk tradicional. Artista invitado: InBlauk

Embajador de la cultura tradicional salmantina, Ángel Rufino “El Mariquelo” ha recibido diversos premios nacionales entre los que destaca el de Santiago de Compostela y cuenta en su discografía con más de 11 discos tradicionales y de folk actual. Además, cada 31 de octubre asciende a la Catedral de Salamanca como acción de gracias por no haber habido víctimas en el terremoto de Lisboa en 1755. En este recital de música tradicional se interpretarán temas tradicionales acompañados por parejas de baile, explicación de tradiciones de baile ritual de la calavera y la rana, coplas de ciego, presentación de trajes y atavíos y canciones participativas para el público, todo ello enriquecido con la fusión Folk-Country de InBlauk.

12:30H

Calixta y Nicanor, cuentos al por mayor Cía. Edulogic Producciones

Público familiar

Calixta la Más Lista y Nicanor el Trovador han sido rivales desde que tienen uso de memoria. Pertenecientes a dos importantes estirpes de cuentistas, se reparten a partes iguales los premios recibidos como mejores cuentistas del reino y ha llegado el momento de demostrar realmente quien de los dos es el mejor, “EL GRAN CERTAMEN DEFINITIVAMENTE DEFINITIVO DE CUENTISTAS SIN FRONTERAS”. Las más altas esferas discuten apasionadamente sobre si ganará el estilo desenfadado y alocado de Calixta o el más puro y siempre apreciado clasicismo de Nicanor... pero lo que no se imaginan es que en plena competición tendrán que luchar no solo el uno contra el otro por el prestigioso trofeo, sino también porque los cuentos no desaparezcan y su reino no forme parte del olvido.

19:00H

Muestra del 1š Festival de humor de acera Cía. Víctor Samarkanda

Para todos los públicos (recomendado para mayores de 16 años)

Espectáculo de calle donde tres profesionales del humor, músicos cómicos, animador-presentador cómico y monologuista de comedia situacional pondrá en escena a pie de asfalto en conjunta comunión y emoción con su particular vestuario este show tan especial.

21:00H

Estrogenuinas

Estrogenuinas es un grupo de punk-rock de Salamanca actualmente afincado en la ciudad de Madrid. Desde que en 2013 debutaran con su primer disco autoeditado, “De Guijuelo a Wisconsin” (Estudios Arcane Planet), la banda no ha dejado de girar, actuando tanto en salas de toda España como en reconocidos festivales nacionales (Sonorama Ribera, Palencia Sonora, IrÚn Rock, Festival Gigante, MUWI, Festimad...). Además, el año pasado, se estrenaron como artistas internacionales con su participación en el festival alemán Breminale en Bremen, de la mano del Instituto Cervantes y la AIE.

22:00H

1945

Formados en la primavera del 2016 (Salamanca), 1945 es el resultado de la unión de 5 músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil...). Abanderan una mezcla de metal/power/thrash ecléptico, vigoroso, lleno de fuerza y velocidad.

23:00H

Zero!

Zero! es una banda de metalcore / alternative rock formada en 2015. Se caracteriza por ser una banda muy joven con letras que versan sobre los problemas de la juventud y comprometidas con temas sociales como el acoso escolar o la prostitución. El grupo ha recorrido escenarios compartiendo tablas con grupos como Supersubmarina, Efecto Pasillo, Nadye y Deskarte, entre otros. Su Último EP, de 2020, se llama “Luz”.

LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE

19:00H

Só Cía. Xampatito Pato

Para todos los públicos

Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un sin fin de cajas que escapan a su control y con las que juega para dar forma a su mundo. Del caos surge un universo delirante donde inventa la risa, creando una locura cómica y transformándose en un nuevo ser con una nueva figura.

21:00H

Sumarua

Sumarua reúne a músicos de distintas procedencias y culturas. Es un colectivo plural y abierto. Los componentes intercambian sus papeles e instrumentos en las canciones. Interpretan composiciones propias de variados géneros y estilos. Desde el reggae al funky y del dub a músicas del mundo.

22:00H

Aira

Aira es el proyecto musical de Fran García, un músico salmantino que ha buscado siempre llevar sus inquietudes y creaciones al ámbito del rock, con una experiencia en distintos formatos de más de 10 años.

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE

19:00H

Vintage Brothers CÍa. Circo Los

Para todos los pÚblicos

Vintage Brothers es un espectáculo fresco, ágil y divertido, donde la técnica y el humor se mezclan constantemente, recordando grandes personajes del cine y del humor en blanco y negro como Charles Chaplin, Stan Laurel y Oliver Hardy o los Hermanos Marx, entre otros. Disfrutaremos con esta pareja de artistas excepcional el arte del Circo y no dejará indiferente al público, sea cual sea su edad y estatura.

21:00H

Saravá

Saravá es una banda salmantina formada en 2003 por músicos de varios países: España, Chile y Venezuela. Hoy en día se podrían definir como los abanderados de los ritmos latinos en la capital charra. Su repertorio es un viaje por los temas clásicos de la música iberoamericana, con momentos movidos y momentos intimistas. Son cubano, salsa, cumbia, bachata, bolero, merengue, rumba y ritmos brasileños, un cocktail musical que hunde sus raíces en tres continentes: América, África y Europa.

22:00H

Vinni Rose

Vinni Rose, compositor y músico salmantino afincado en Madrid, monta su banda de cuatro miembros con sabor a Rock and Roll y Pop. Prepárense para ver una actuación inolvidable, una voz desgarradora acompañada de riffs y solos de guitarra, ritmos a golpe de batería, melodías pegadizas, armonías vocales, un sonido empastado y electrificante. Todo esto acompañado de una gran puesta en escena.

NOCHE DEL PATRIMONIO

12 de septiembre

VIVE PATRIMONIO online

www.ciudaddecultura.org

POSTALES DEL PATRIMONIO

CÍa. Intrussión Teatro. Para todos los pÚblicos

Hora: 18’30 horas

VIVE PATRIMONIO online

www.lanochedelpatrimonio.com

SALAMANCA O LA SINGULAR VERBENA DEL PASEO DE LA ESTACIÓN

Banda Municipal de Música, Coro Ciudad de Salamanca y Coros y Danzas “Montaraces y Charros”

GLORIA CANORA. UNA FANTASÍA DE ZARZUELAS

Banda Municipal de Música de Salamanca

ABIERTO PATRIMONIO

Adquiere tu invitación en www.salamancaymas.es (2 por persona)

MUSEO DE PINTURA MEDIEVAL SANTA CLARA

Concierto de música clásica. Dúo Viola-Piano. 21:00 h. Aforo: 25 personas

IERONIMUS. LAS TORRES DE LA CATEDRAL

Ambientación de mÚsica y luz interpretativa. Visita libre. Horas de acceso: 20:00h, 20:30h, 21:00h, 21:30h, 22:00h, 22:30h, 23:00h y 23:30h. Aforo: 20 personas/pase

CERRO DE SAN VICENTE. EL ORIGEN DE LA CIUDAD

Visitas guiadas con arqueólogo Pases: 19:30h. y 21:00h. aforo: 9 personas/pase

POZO DE NIEVE. CONVENTO DE SAN ANDRÉS

Visitas guiadas con arqueólogo Pases: 20:00h., 21:00h. y 22:00h.

SALMANTICA SEDES ANTIQUA CASTRORUM. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS MURALLAS SALMANTINAS Y CUEVA DE SALAMANCA

Visitas guiadas con arqueólogo. Pases: 20:00h., 21:00h. y 22:00h. Aforo: 9 personas/pase

SCALA COELI. TORRES DE LA CLERECÍA

Visita libre. Horas de acceso: 22:00h, 22:30h y 23:00h. Aforo: 20 personas/pase

MONUMENTA SALMANTICAE

Visita libre. Horas de acceso: 21:00h, 21:30h, 22:00h, 22:30h y 23:00h. Aforo: 20 personas/pase.

MUSEO TAURINO DE SALAMANCA

Visitas guiadas Pases: 22:00h., 22:30h., 23:00h. y 23:30h. Aforo: 9 personas/pase

MUSEO DE HISTORIA DE LA AUTOMOCIÓN

Visita libre. Horas de acceso: 20:00h, 20:30h, 21:00h, 21:30h, 22:00h y 22:30h. Aforo: 30 personas/pase. Visitas guiadas con acceso a las terrazas. Pases: 20:30h., 21:30h., y 22:30h. Aforo por hora de acceso: 20 personas

IGLESIA DE LA VERA CRUZ

Visita libre. Horas de acceso: 21:00h, 21:30h, 22:00h, 22:30h, 23:00h y 23:30h. Aforo: 20 personas/pase

ABIERTO PATRIMONIO online

www.lanochedelpatrimonio.com

REPORTEROS VIAJEROS

Jes Martin´s y Miguel MartÍn

ESCENA PATRIMONIO online

www.ciudaddecultura.org

EL PEQUEÑO LAGO DE LOS CISNES

Cía. de Danza “Iker Gómez - Teatro Físico”

Para todos los públicos

Hora: 22:00 horas