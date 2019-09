Lo que el año pasado era una amarga queja, este año se puede convertir en una rebelión que ya ha llevado a algunos bares de Salamanca a desmarcarse y no ofrecer a sus clientes las retransmisiones de los partidos de fútbol. El problema siguen siendo los altos precios que ofrecen las plataformas, tarifas que son especialmente caras para los establecimientos hosteleros. Si ver el fútbol en casa puede costar 92,5 euros al mes, en función del paquete de servicios elegido, en un bar la tarifa mensual puede superar los 350 euros.

Las quejas de los profesionales son continuas a la Asociación de Hostelería de Salamanca, que ha vuelto a solicitar a la Federación Nacional que actúe. “Se ha pedido coherencia en los precios. No puede ser que para el particular tenga un coste normal y para el hostelero se haya disparado. Muchos de ellos no pueden tener el servicio”, sostiene el presidente, Álvaro Juanes. “Estamos trabajando con empresas que hacen ofertas, pero partiendo de la base de que el servicio sigue siendo caro”, insiste Juanes.

Reconoce que no hay mucho más que hacer que dejar constancia de las quejas, algunas por modificaciones en los contratos una vez comenzada la temporada de fútbol, cuando la clientela ya sabe que el bar los va a ofrecer. “Es un tema complicado cuando hay tantos intermediarios. Hacemos comparativas para ver cuál ofrece el mejor precio pero siempre es exagerado”, añade el presidente de los hosteleros. La subida de precios más fuerte se produjo el año pasado, cuando la misma tarifa para profesionales subió de 275 euros a 395 euros al mes. Algunos profesionales se sintieron estafados, porque las cuotas se encarecieron a los 15 días de haberlas contratado.

La Federación Nacional de Hostelería y Restauración pidió amparo a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para que estudiara “la gravedad” y el impacto del incremento de los costes por la comercialización de los derechos del fútbol. Finalmente no hubo rebaja de precios, pero sí una operación en todo el país de la Policía Nacional para denunciar a los establecimientos que pirateaban las retransmisiones o que incluso utilizaban las tarifas de particulares para utilizarlas en sus establecimientos. Además de los agentes, los inspectores también endurecieron sus campañas para acabar con las estafas.