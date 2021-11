Este es el motivo por el que escasea el bacalao en Salamanca

Ya es difícil reponer existencias de filetes de bacalao salado y, en el caso del fresco, cada semana está más caro. Detrás de esta subida y reducción de oferta no está ni la crisis de los combustibles, ni la del transporte internacional. El motivo es que las cuotas de captura en Islandia y Noruega han caído un 17% y un 20% respectivamente, principales orígenes de las piezas que se venden en España y de las que se salan, ya que tienen mayor calidad. “He llamado a tres comerciales y me dicen que no me pueden enviar más filetes salados”, señala Alberto, especializado en la venta de estos productos. “La caída de las cuotas afectará a las ventas de este año y a las del próximo, más allá de 2022 no sabemos, porque nosotros, como fabricantes, usamos en mayor medida las capturas de Islandia y Noruega”, apuntan desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones. Las mismas fuentes aseguran que esta “constricción” de la oferta eleva los precios, “algo que se extenderá a todas las variantes del bacalao”.

En todo caso la situación puede ser pasajera. “La falta de oferta y la subida de precio se nota ahora porque es justo cuando acaba la campaña de captura, pero es algo coyuntural que ya ha pasado más veces”, añaden desde la agrupación. Recuerdan que el control sobre las capturas afecta históricamente a la comercialización de otras especies, como la merluza o el rape. “En el mundo de la pesca es normal, lo que pasa que en este momento de crisis de suministros nos ponemos nerviosos por cuestiones como esta”, concluyen.