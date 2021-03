Este es el calendario de la campaña de la Renta de este año

La campaña de la Renta comienza en apenas unas semanas, concretamente el 7 de abril , y la pandemia influirá de manera decisiva en su desarrollo. Y no solo lo hará por la importancia que van a tener los ERTE y las prestaciones por cese de autónomo que han recibido miles de salmantinos el año pasado, muy a tener en cuenta a la hora de confeccionar las declaraciones. También por la forma en la que atenderá la Agencia Tributaria, que ha realizado una apuesta este año por la atención a través de internet y el teléfono en detrimento de la presentación de manera presencial.

Los incluidos en un ERTE no tendrán que hacer la declaración si han ingresado menos de 22.000 o 14.000€

En cuanto a las novedades más importantes, el cobro de ayudas relacionadas con la covid marcan la campaña. Las prestaciones por un ERTE también se contabilizan en la declaración, aunque habrá dos supuestos en los que los afectados estarán exentos de presentarla, apunta Isabel Muñoz-Gacto, vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Uno de ellos es que no haya obtenido rendimientos superiores a los 22.000 euros y que los ingresos por el segundo pagador no excedan de 1.500. En caso de superar este límite, tampoco están obligados a registrar la declaración los que no hayan superado los 14.000 euros de ingresos en total.

Isabel Muñoz-Gacto también recuerda que las madres que hayan estado en un ERTE no tendrán derecho a la deducción por maternidad durante los periodos que hayan estado sin actividad. En cuanto a los autónomos, la prestación por cese que han recibido por la pandemia tributará como rendimiento de trabajo en la declaración de la Renta. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno tuvo lugar el año pasado y varios cientos de salmantinos ya la han recibido. En estos casos, Isabel Muñoz-Gacto señala que este tipo de ayudas, al igual que las que dan las comunidades, en este caso la Renta Garantizada en Castilla y León, están exentas de tributación.