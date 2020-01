¿Estás pensando en comprar un coche eléctrico? Estas son las ayudas de las que podrás beneficiarte

La necesidad de entregar un vehículo viejo para poder optar a las ayudas a la adquisición de un eléctrico era el principal motivo argumentado por los responsables de concesionarios para explicar el fracaso de estas ayudas. Finalmente, el Plan Moves, que concluyó el 31 de diciembre de 2019, dejó sin gastar un 27% de los fondos, según fuentes del sector. Por ello, las previsiones apuntan a que durante este año 2020, el nuevo plan de ayudas, una vez que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado, no tendrá este requisito de entregar un vehículo para achatarrar. En este sentido, destaca que un tercio de los turismos eléctricos matriculados y la práctica totalidad de las furgonetas fueron adquiridas por empresas que, por lo general, no cuentan con unidades viejas para entregar a cambio, por lo que las ayudas no han supuesto una ventaja para estas compañías, por lo general, de alquiler, o por los propios concesionarios.

Otra gran diferencia sustancial del nuevo plan Moves 2020 frente al de 2019 es que el importe total de las ayudas pasa de 45 millones de euros por año a 200 millones de euros por año. Al menos esa es la intención que avanzó hace unas semanas el ministerio de Transición Ecológica. Por último, la otra gran novedad es que las ayudas solo estarán disponibles para coches 100% eléctricos dejando de lado por completo a híbridos e híbridos enchufables.

Las marcas premium esperan que este año sea el de la confirmación de este mercado, sobre todo por la apuesta que han realizado, caso de Mercedes. Miguel Ángel Alba, gerente de Adarsa Salamanca, reconoce que “2020 para el sector será el punto de partida, sobre todo en nuestra marca -Mercedes Benz- para el vehículo eléctrico e hibridación. Dispondremos del primer SUV eléctrico 100% de la marca y eso marcará un antes y un después”. Todo ello, añade, después de que 2019 tuviera un mal primer semestre, con “una notable recuperación en el segundo, y con un último trimestre muy bueno, casi de récord”, añade.