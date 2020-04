Estanqueros, gasolineros...: “Estamos expuestos al riesgo y parece que nadie se acuerda de nosotros”

Generoso Rodríguez lleva seis años luchando contra el cáncer. “Un melanoma que pasó a metástasis. Cada poco sale algo nuevo”, lamenta. Por desgracia él, mucho antes de que llegara el coronavirus, ya estaba acostumbrado a las mascarillas. Ayer mismo empezó un nuevo tratamiento y solo tiene palabras bonitas para todos aquellos médicos y enfermeros que le llevan ayudando todo este tiempo. “ Yo me quito el sombrero ante ellos y más ahora ”, sentencia.

“Ni comparación tiene la exposición y el trabajo con los sanitarios pero nosotros también estamos expuestos a un riesgo continuo y parece que nadie se acuerda de nosotros. Estoy seguro que ningún estanquero cuando ha regresado a casa ha dado un beso a su mujer e hijos estos días”, afirma.

Al respecto, Rodríguez asegura no entender cómo a ellos, que están de cara al público y que continuamente están manejando dinero, no se les ha realizado la prueba para saber si están infectados por el COVID-19. “Es un peligro. Podemos estar contagiados y ser asintomáticos y lo estamos transmitiendo al resto. Pero si no hacen la prueba ni a los médicos qué nos van a hacer a nosotros”.

Es por ello que en su estanco de Ciudad Rodrigo toda precaución es poca. “Hemos instalado dos mamparas en el mostrador, no dejamos entrar a más de dos personas para que haya la distancia de dos metros, los empleados tienen mascarillas homologadas, geles, la puerta se deja abierta para que nadie la toque, desinfectamos todo con lejía...”, relata.

Y es que aunque las ventas han disminuido muy notablemente estos días el presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Salamanca es claro. “Nosotros, aunque vendamos tabaco, también estamos haciendo una labor y en nuestros establecimientos puede entrar más gente que en una farmacia”. De hecho, aunque su enfermedad no le dejó estar tras el mostrador ese día, Generoso asegura que el primer lunes tras la declaración del estado de alarma fue horroroso. “Luego las ventas han caído en picado porque hay mucha gente que en casa no fuma o que antes cuando iba a los bares fumaba más pero el primer lunes fue impresionante. Aquello fue como lo del papel higiénico. Llevo trabajando 16 años y nunca había visto tanta gente”.

Explica que cuando se decretó el estado de alarma hubo mucha confusión entre los estanqueros y opiniones muy variadas. “Unos preferían cerrar y otros no pero nosotros nos regimos por lo que dicte el Comisionado para el Mercado de Tabacos y decidieron que se mantenía el servicio con el mismo horario. Hay que tener en cuenta que mucha gente puede comprar provisiones para varios días pero otros clientes no se lo pueden permitir económicamente y compran de cajetilla en cajetilla. Están siendo días difíciles para todos”.

Por eso Generoso cada mañana, a través de un grupo de WhatsApp, se dirige a sus compañeros para mostrarles su apoyo y trasmitirles fuerzas para sobrellevar estas duras semanas. “Les mando mensajes de ánimo, les paso información oficial, les digo que son los mejores... La verdad es que tienen mucho mérito y hay que valorarlo”, concluye.