Estanislao Nistal, virólogo formado en Salamanca: “Hay tres fármacos que están teniendo algún tipo de efectividad”

–Hay varios factores que jugaron en nuestra contra. Con las manifestaciones del Día de la Mujer perdimos dos o tres días que eran muy importantes, no se respondió rápidamente en ese momento y haber atajado la situación a lo mejor nos habría quitado los sofocos de ahora mismo. En el caso de los colegios, se podría haber hecho antes porque los niños son transmisores del virus, no desarrollan una patología severa como los mayores, y son muy buenos diseminadores.

“Tenemos que dar de 4 a 6 semanas al sistema sanitario para asumir los infectados”

–Su sistema aquí lo veo difícil, por nuestra cultura, somos muy individualistas. Además, no tenemos la misma capacidad de hacer diagnósticos. Es fundamental tener un sistema que esté preparado para tener controlado el número de camas, de facultativos y la ayuda a los hospitales, pero nosotros tenemos que pedir los equipos sanitarios a China porque aquí no somos capaces de fabricarlos. Nos tenemos que preparar para la siguiente, la sociedad tiene que interiorizarlo y exigírselo a los políticos.

–Sí, se tuvo que frenar, había que haber dado un golpe encima de la mesa y haber dicho que no se podía, haberlo cortado en seco porque no tenemos la capacidad de control de la población como en China o de hacer tantos diagnósticos como en Corea del Sur.

“Faltan mascarillas porque, a lo mejor, no se hizo un plan lo bastante alarmista dentro de los hospitales o no había material en otros países. China es el gran productor”

–Sorprende que no haya material de protección suficiente en los hospitales.

–A lo mejor no se hizo un plan suficientemente alarmista dentro de los hospitales o no había suficiente material en otros países. De las mascarillas el gran productor, al igual que de otros muchos productos de laboratorio, es China.

–¿Aquellos que ya han pasado la enfermedad pueden volver a contagiarse?

–Ese tema no está muy claro. Parece que cuando nos infectamos, aunque la sintomatología sea leve, generamos una inmunidad que relacionada con la secreción de anticuerpos vinculados a la mucosa, es una inmunidad muy efectiva, pero que no tiene tanta memoria a medio y largo plazo como otro tipo de inmunidades. Es posible que una persona que haya estado infectada pueda tener al mes o mes y medio otra vez el mismo virus, pero lo que es seguro es que teniendo esa inmunidad previa, aunque no sea muy fuerte, no desarrolla tanto la patología severa.

–¿Por qué es tan importante aplanar la curva?

–Las curvas en epidemiología nos dan una idea del ritmo al cual se está enfrentando el sistema para poder tratar todos los pacientes que tiene. Si todos nos infectamos al mismo tiempo, esa curva tiene una forma más puntiaguda, los casos suceden en un tiempo más corto y no hay capacidad suficiente ni de tratamiento, ni se seguimiento. Reducir los índices de transmisión con vías de aislamiento supondrá una reducción en el número de casos que van a los hospitales y aunque la curva sea más larga en el tiempo, el sistema puede asumir eso en un periodo más largo de tiempo, pero no en corto plazo.

–Se habla de los antivirales como solución temprana.

–Hay tres fármacos que parece que están teniendo algún tipo de efectividad en el tratamiento y son fármacos que ya están aprobados para otras patologías y, por lo tanto, ya se podrían usar. Si va bien, en torno a principios de mayo se acelerará la licencia para comercializar, al menos, uno de ellos. En cuanto a la vacuna, hay cinco estrategias. Para que la primera salga al mercado habrá que esperar a finales de año o principios del siguiente.