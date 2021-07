Estanislao Nistal, virólogo formado en Salamanca: “Hay que vacunar de noche, de vacaciones y abrir a todas las edades”

–Habiendo capacidad, que la hay, que no esté una vacuna esperando en el frigorífico, que esté en el brazo de una persona. Sobre todo, de cara a vacaciones que hay que ponerse las pilas. Si hay un millón de dosis por poner, que no estén esperando una o dos semanas a ponérselas. Que haya siempre demanda. Si no hay capacidad durante el día, ampliar a la noche y que se contrate gente durante esas horas. En Madrid hay demanda por poner vacunas. Yo me la podía haber puesto en el centro Puerta de Hierro y en un hospital de las afueras te lo ponían dos semanas antes. Si no lo haces en el Hospital de Salamanca, que sea en otro, pero activar la demanda.

–Lo más importante es completar la pauta de vacunación de los mayores de 60 años, sin duda. Tienen que completar la pauta de vacunación. Una sola dosis no da todo lo que puedes conseguir con la vacunación completa y muchas de las personas que pueden terminar en el hospital tienen solo una dosis. Hay que acelerar y terminar cuanto antes con esa franja de edad, que es la que más riesgo tiene. Los de 40 o 50 tienen riesgo, pero no el mismo que una persona de 80 años. Y el riesgo es un poco mayor que de 30 y otro poco que el de 10 o 20.

–Bueno, a mí lo que me tranquiliza es el tema de que no suban los ingresos hospitalarios y no siga muriendo gente mayor. Va a morir mucha menos gente y nos tendremos que acostumbrar como una gripe. En este caso hay una solución que es la vacunación. Hay manera de prevenirlo: acelerar la vacunación.

–Pero, las convocatorias de vacunación se dirigen a zonas con tarjetas sanitarias concretas

–No le veo mayor problema. Hoy en día está todo informatizado, aunque no tengan tu historia clínica. Que más da que te vacunen en el Hospital de la Santísima Trinidad o en el Universitario, por poner un ejemplo o en Béjar. A efectos con una base de datos con todos los pacientes de Salamanca, te registras con la dosis y cuándo le toca la segunda. Todo lo demás si quieres hacer un estudio pero a la altura que estamos no es necesario. De cara a vacaciones, en julio mucha gente se van donde la abuela o de campamento o a la playa. La gente se está moviendo y crea problemas de tarjetas sanitarias. Administrar la vacuna fuera es una o dame disponibilidad para vacunarme y yo me regulo sabiendo que voy a tener 21 días, 28 o tres meses. Dame la oportunidad. No andemos mareando más la perdiz. Llevamos con este tema de la vacunación en jóvenes al menos tres semanas. ¿Cuál es el problema? Abrirlo como en Francia el resto de grupos de edad. Si hay vacunas y centros está en tu brazo ya, en vez de en el frigorífico.

–Existen muchas dudas aún sobre los contagios tras vacunarse

–Eso se sabe ya desde hace muchos meses. Cuando te vacunas no tienes riesgo 0 de infectarte, ni de transmitir el virus pero se reduce 20 veces la posibilidad de infectar a una persona. Esa otra persona lo más seguro es que ya esté vacunada y si se infecta ya no va a pasar el mismo tipo de covid. Se reducen las posibilidades de que termine en la UCI. Se ve en Inglaterra, Estados Unidos o aquí. Cada vez hay menos ingresos hospitalarios. Aunque el virus circule, ya no corres el mismo riesgo. Aunque estés vacunado e infectes, pasan dos cosas: vas a estar infectando a una persona cada vez más que seguramente vacunada y la segunda que la producción del virus va a ser menor. La vacunación va a ayudar a reducir la transmisión, aunque no la bloquee.

–¿Con más vacunación nos ponemos un armazón frente a las nuevas variantes?

–No va a tener gran impacto la variante que llegue completando la pauta de vacunación. El hecho de adelantar la vacunación va a reducir la transmisión y tendría una relevancia menor con las variantes que se conocen hasta el momento. Dentro de medio año podemos volver a hablar y estar en el mismo escenario, o no. Hay variantes que ya están escapando a parte de la inmunidad, esperemos que no sea así y que la vacunación siga teniendo una efectividad muy potente. Si tiene una efectividad muy grande para prevenir la covid grave, yo me doy por contento. Al final si la vacuna me ha prevenido de ir al Hospital, o que a mi madre vaya al hospital y se muera ya nos quedamos satisfechos. Otra cosa muy distinta es cuando se habla ahora mucho que una variante que suple a otra es un 60% más transmisible, pero si te paras a mirar los números lo mismo es pasar de 4 a 8. Hay que observar siempre en los virus la escala de lo que estamos hablando y poner en su contexto y dejarlo bien claro.