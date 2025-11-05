«En el estanco ya me han hecho carné de socio: todo sea por el papel» Jimenos Band presentan el sábado en Salamanca el que dicen que es el mejor espectáculo de Sabina... sin el propio Joaquín

Roberto Zamarbide Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El grupo vallisoletano liderado por Nacho Jimeno (voz y guitarra) y su hermano Álex (bajo y coros) lleva desde 2009 cantando las canciones de Joaquín Sabina. Más de mil actuaciones que les han consolidado, según la crítica, como el mejor espectáculo de tributo al artista jiennense. Integran además la formación Harold de las Heras, batería, percusionista y cajón flamenco. y Fernando Su, guitarras y coros. El sábado presentan su homenaje musical en el Palacio de Congresos.

¿Cómo es un show de Jimenos Band?

—Nuestro sello es el humor y la interacción cn el público. Es un concierto vivo. Admitimos peticiones, de canciones, de casamiento o de lo que sea.Otra cosa es que hagamos caso.

¿Cómo se las arregla para adaptar su forma de cantar a la evolución que ha tenido la voz de Joaquín Sabina? Porque el de hoy no se parece nada al de los 80.

—Es que Sabina ha cambiado de voz como seis o siete veces. Si en el disco «19 días y 500 noches» ya se le rompió la voz, después aquello fue a más y ahora ya canta supergrave, muy lento. Nos vamos adaptando. Hacer tantos cambios en un mismo concierto tiene mucha dificultad.

¿Cuántas visitas al foniatra por culpa de Sabina?

—Pues al foniatra ninguna, pero en el estanco y la licorería ya me han hecho carné de socio. Todo por el papel.

En serio, no me diga que fuma por «prescripción artística».

—(Ríe) Nooo. Fui fumador esporádico, pero ya no.

Despuós de tantos años, ¿han llegado a mantener algún tipo de relación con Joaquín Sabina?

—A Sabina es muy difícil acceder,. Solo tenemos una foto que nos hicimos con él hace años, cuando hablamos apenas dos minutos y nada más.

¿Y cómo fue? ¿Qué les dijo?

—Bueno, a favor, todo a favor. Él está encantado de que haya bandas de tributo con sus canciones porque así cobra derechos de la SGAE sin levantarse del sofá (ríe).

Ahora que el maestro se retira, se van a quedar como los amos del negocio...

—Nosotros seguiremos igual. Eso sí, tenemos planes de salir a actuar a México y Argentina, tenemos muchas ganas. Aparte de homenaje a Sabina, Jimenos Band tenemos más espectáculos, como «Homenaje a los grandes maestros» con canciones, de Serrat, Raphael, Aute, Manolo García, Víctor Manuel, etc. y canciones propias. Y también tenemos conciertos especiales sinfónicos, con 70 músicos de bandas municipales y orquestas sinfónicas de diferentes lugares. Aver si podemos llevarlos algún día a Salamanca. Nosotros no paramos.

¿Qué piensan cuando alguien dice que las bandas tributos son como la «marca blanca» del artista?

—Incluso dicen que somos músicos frustrados.... A ver, es que hasta los orquestas sinfónicas que hacen música de Mozart y Beethoven se podrían considerar «formaciones tributo» . Somos muchos artistas los que vivimos de esto. No creamos la canción, pero tenemos que tener el talento de interpretarla bien y darle nuestro sello. Nosotros estamos encantados de mantener vivo el legado de Joaquín, le tenemos mucho cariño y esperamos seguir por muchos años

¿Y cuál es ese 'toque Jimenos'?

—Pues ese toque canalla de interacción con el público. Dicen que es un show potente y nos encanta.