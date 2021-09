Estafas con Bizum: hacer creer que es un pago y en realidad es un cobro

Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago más cómodos y rápidos. Es ideal para esas comidas en las que algunos comensales no llevan suelto en ese momento pero pueden dejar su parte pagada en ese mismo instante con una transacción inmediata. También se está empleando -cada vez más- para realizar pagos de compras online, pero es precisamente en este entorno en el que se están registrando más estafas.

La causa es que Bizum te permite pagar dinero, pero también solicitarlo y si hay un descuido, se puede caer en la trampa de estar pagando la misma cantidad que se pensaba recibir.

Por un ejemplo, si una persona vende una producto de segunda mano en alguna app móvil y acuerdan que el pago se haga por Bizum, puede recibir un mensaje informándose de la transacción con el importe exacto que han pactado. La clave está en que el comprador -en este caso timador- no le está enviando el dinero, sino que le está solicitando un pago. Al tratarse de la misma cantidad, el vendedor no se da cuenta, se confía y lo acepta. En ese momento acaba de enviarle dinero al estafador y ya no hay vuelta atrás. Bizum no permite deshacer la operación. Solo se recuperará si el estafador lo acepta, que se entiende que no lo hará.

Las asociaciones de consumidores explican que en ese caso la única opción es denunciar los hechos en la Policía para, al menos, intentar dar con el estafador.

Si además se han compartido algún tipo de datos como números de cuenta o tarjeta, también conviene advertir a las entidades bancarias para que puedan bloquear esas cuentas antes de que el estafador obtenga más dinero.