“Estábamos en la lista para vacunarnos y nos han sacado”. El lamento de los padres de un niño con autismo en Salamanca

Carmen Calvo y su marido llevan 24 años encargándose de los cuidados diarios y atenciones a su hijo con autismo, así como de las crisis que padece en determinados momentos. Explican que hace 15 días les llamaron para ponerles en la listas de vacunación junto a su hijo, por ser madre y padre cuidadores, pero que ya les han avisado de que les han sacado de la lista.

“¿Quién cuida de los padres o hijos cuidadores de personas dependientes si nos ponemos malos? El recurso que puso la Junta de la Escuela Santiago Uno para los menores cuyos padres fueran ingresados por COVID no es apto para personas con autismo, tampoco hay residencias especializadas para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y es necesario un profesional especializado en el momento que vas a romper una rutina de tu hijo si se ausenta el cuidador principal porque podría derivar en graves problemas de conducta”, explica Carmen, que preside la asociación Ariadna, y que considera imprescindible la vacunación de los cuidadores no profesionales junto a los grandes dependientes. Además, el colectivo autista no lleva mascarilla y aunque esté vacunado se convierte en portador del virus hacia los padres.