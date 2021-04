Esta será la salvación de la construcción en los próximos meses

El sector de la construcción afronta con optimismo los próximos meses a pesar de que la pandemia ha frenado cualquier posible crecimiento en la promoción de nuevas viviendas. El motivo de la visión positiva no es otro que las reformas, que han experimentado un incremento de los encargos que significa en muchas empresas no tener huecos libres para asumir trabajos durante bastante tiempo. El tirón lo están dando de forma mayoritaria los particulares, con obras en viviendas, y en menor medida las comunidades de vecinos. No obstante, el sector confía en que estas últimas también aumenten los encargos, ya que ahora las limitaciones para celebrar juntas están aplazando inversiones.

“No sabemos cuánto durará esta situación, pero sí es verdad que los trabajos de reforma están subiendo”, apunta Javier Tamames, presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares (Aconsa). “Hay empresas que están hasta arriba de encargos y que ya no aceptan obras para los próximos meses”, reconoce.

Una sensación positiva que también confirma Manuel Prieto, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Aescon). “Por esta época todos los años aumenta la actividad en el sector de las reformas, ya que es cuando la mayoría de personas contratan. Pero en esta ocasión los trabajos son más porque durante el último año la gente había aparcado obras pendientes por la pandemia”, explica como principal causa del incremento.

Los particulares lideran de manera clara el tirón de la construcción, ya que por ahora la rehabilitación de edificios vive un momento difícil en comparación con otros ejercicios. Los encargos que reciben las empresas de grandes inmuebles se circunscriben a obras de carácter urgente en la mayoría de casos o como consecuencia de las inspecciones técnicas de edificios. La pandemia impide por ahora celebrar juntas de propietarios de manera presencial, por lo que hay reformas que están a la espera de aprobación para empezar a acometerse. “La confianza es que pronto se permitan esas reuniones o una alternativa, por lo que seguramente haya un incremento de la actividad por parte de las comunidades”, remarca Javier Tamames.

La obra pública también se ha visto ralentizada por el coronavirus, al igual que ha ocurrido con las nuevas promociones de viviendas. Sin embargo, el sector de la construcción confían en que en los próximos meses acelere la licitación de las administraciones, lo que contribuirá a aumentar el trabajo de las empresas salmantinas.