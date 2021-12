Esta es la forma de tener un minijardín en plena calle en Salamanca

Cinco años después de que se invirtiesen casi 60.000 euros en cubrir los alcorques de la ciudad con césped artificial para evitar que se convirtieran en depósitos de basura y en urinarios para los perros, el Ayuntamiento les está buscando un nuevo destino más participativo y natural. Asociaciones, centros educativos y fundaciones pueden “apadrinarlos” para convertir estas zonas de tierra que se encuentran al pie de los árboles en “minijardines” de menos de un metro cuadrado de superficie en plena acera. De momento, son diecisiete los colectivos de la ciudad que se han sumado a esta iniciativa municipal de “Alcorques savios”. No pueden hacer con ellos lo que quieran. La Concejalía de Medio Ambiente ha establecido unas condiciones.

No se puede plantar cualquier especie, y menos las que puedan ser molestas o peligrosas. Solamente se podrán utilizar aquellas especies, como la salvia, aprobadas por los servicios técnicos municipales. De hecho, el Consistorio facilita las semillas o las plantas para la primera plantación. Nada de utilizar abonos, herbicidas o productos fitosanitarios químicos. La asociación que “apadrine” un alcorque tendrá además la obligación de mantenerlo limpio y retirar los residuos que se puedan acumular él, al igual que deberá respetar al árbol que crece en ese mismo espacio. Si bien en la guía redactada por los técnicos municipales no se recoge un régimen sancionador para aquellos que incumplan estas normas básicas, sí se advierte que quien no las cumplan podrán ser sancionados conforme a la normativa que ya recogen las ordenanzas municipales.

Además de las primeras semillas, Medio Ambiente ofrecerá a quienes se sumen a este plan para “reverdecer” las aceras acciones formativas para conocer las especies idóneas para estas particulares “macetas” integradas en la vía pública, así como el asesoramiento que necesiten. Por su parte, los colectivos participantes deberán aportar los útiles necesarios para el mantenimiento y cuidado de sus alcorques, así como el agua con la que los regarán.

Aunque se renovará automáticamente cada año si o se detecta ningún incumplimiento, el compromiso de cuidar uno o varios alcorques será anual, y para ello las asociaciones, centros educativos o fundaciones deberán firmar previamente una declaración responsable comprometiéndose a cumplir unas mínimas directrices.