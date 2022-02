Espinosa de los Monteros (Vox) tira de megáfono para protestar contra el rector de la Universidad

Con un megáfono en la mano y sin mascarilla, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se plantó en el Patio de Escuelas frente a la fachada de la Universidad de Salamanca arropado por apenas medio centenar de seguidores. Aunque previamente se había instalado un micrófono y unos altavoces, finalmente optó por no utilizarlos.

Al que primero se dirigió con el ánimo de avivar la polémica fue al máximo responsable del Estudio: “Quiero dar las gracias al rector que ha hecho que este acto fuera más conocido intentando prohibirlo”. En esta línea, insistió en cargar contra Ricardo Rivero tras la reclamación presentada ante la Junta Electoral por “utilizar de forma indebida el nombre de la Universidad con fines exclusivamente electorales”. “No falta nunca un rector progre, intentando impedir que se escuchen ideas distintas en el seno de una Universidad, se supone que es un sitio donde se exponen las ideas universales, lamentablemente en España y en occidente la cultura de la cancelación de todo lo que no coincida con la idea de un profesor o de un rector se está imponiendo”, valoró sobre su particular visión de la vida académica en la que criticó el “pensamiento único”.

Por ello, planteó la “oportunidad única” ante la que se planta el 13 de febrero para devolver “la voz a los que no han tenido voz”. “Políticas de extrema necesidad, ultrasensatas. En Vox siempre habrá un altavoz para los que nunca han tenido voz”.

También se refirió a la votación de la Reforma Laboral que calificó de “esperpento” e “inédito”, en un texto que se aprobó “en contra de la opinión mayoritaria de los diputados”. Asimismo, destacó la oposición de los dos votos de UPN con los que aseguró que “mucha gente tiene una deuda de gratitud”. “Va a crear mucho dolor a los trabajadores españoles”, insistió.

Espinosa de los Monteros compareció finalmente con el candidato a las Cortes por Salamanca, Carlos Menéndez, el diputado por la provincia, Víctor González Coello de Portugal así como con varios diputados nacionales que quisieron estar presentes en Salamanca. Entre los asistentes, acudió una decena de estudiantes universarios que estuvieron haciéndose fotos con los candidatos tras su paseo por el Campus Unamuno.