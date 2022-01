Esperas de hasta tres días para lograr cita presencial en el SEPE

Uno de los objetivos que se han marcado en el inicio del año algunos salmantinos es la de conseguir una cita presencial para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Algo que puede parecer sencillo, pero que no lo es, porque se han dado casos de personas que han estado tres días intentándolo y no lo han conseguido. Las vías para hacerlo son por teléfono y por internet y en ambos casos ha resultado casi imposible obtenerla. El problema ha llegado a oídos del Ministerio de Trabajo, que reconoce que ha habido problemas en días anteriores por el aumento de peticiones tras Navidad, aunque asegura que esas dificultades para ser atendidos presencialmente con cita han ido disminuyendo. No obstante, su recomendación a los ciudadanos que tengan que hacer una gestión con el SEPE es que cumplimenten los trámites de forma telemática.

Los usuarios se quejan de que las llamadas a los números de teléfono habilitados para pedir cita previa termina siendo infructuosa porque al final de la locución, tras dar los datos personales y el código postal, la respuesta en la mayoría de los casos es que no hay citas disponibles. Esta complicación también se ha vivido por internet. El pasado martes, por ejemplo, tampoco había citas disponibles, aunque ayer miércoles si era posible obtenerla, pero para dentro de una semana y sin dar la posibilidad de elegir día u hora.

Las dificultades han soliviantado a los afectados, una gran parte desempleados, y que están pendientes de prestaciones y subsidios. Tanto que el Ministerio de Trabajo admite que se ha desbordado la cita previa debido “al gran aumento de solicitudes que se produce tras el periodo navideño”, aunque afirma que la situación ya está normalizada y la cita previa está plenamente disponible en todas las oficinas.

El Ministerio, eso sí, insiste en que “lo más operativo y que ya utilizan muchos ciudadanos” es realizar los trámite por la sede electrónica del SEPE (www.sepe.es). Afirma que se trata de una vía fácil para realizar una pre-solicitud individual mediante la cumplimentación de un “sencillo formulario” sin que el ciudadano se tenga que desplazar a la oficina. La alternativa no convence a los ciudadanos, que afirman que hay procesos complicados para efectuarlos de manera telemática y sin la ayuda de un funcionario experto en la materia, lo que puede conducir a errores que pueden repercutir en el cobro de la prestación.