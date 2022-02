Esperanzador ensayo en Salamanca de un nuevo fármaco frente al mieloma múltiple

Un ensayo clínico elaborado en el Hospital de Salamanca está demostrando la notable eficacia de un futuro fármaco contra el mieloma múltiple: los anticuerpos monoclonales biespecíficos, que aspiran a convertirse en la gran competencia de las terapias CAR-T.

Salamanca ya está tratando con éxito a un grupo de pacientes con esta enfermedad ‘incurable’ y que se están acercando a la remisión completa. “Estos fármacos van dirigidos contra un antígeno: un marcador de la célula tumoral, pero a la vez tiene otro enganche a los linfocitos T del paciente, que son los que tendrían que ejercer de guardián defensor. Lo que le sucede a los enfermos de mieloma es que sus linfocitos T están vagos, no van al tumor y no hacen ningún esfuerzo por luchar. Los anticuerpos que les administramos logran redireccionar esos linfocitos hacia el nicho tumoral, se adhieren, se activan y lo destruyen”, ejemplifica la hematóloga María Victoria Mateos, que añade: “Estos estudios empezaron con dosis bajas del fármaco y en aquellos pacientes no fueron eficaces, pero en los pacientes con los que se han empleado dosis completas las respuestas están siendo muy buena en todos ellos”.

Los hematólogos apuntan que estos tratamientos van a ser “la gran competencia de los CAR-T” porque el efecto que consigue es muy similar -‘espabilar’ a los linfocitos T del enfermo-, pero sin necesidad de extraerlos, enviarlos a un laboratorio para reprogramarlos y finalmente volver a introducirlos en el paciente. El fármaco se administra con una inyección subcutánea -un pinchazo en la barriga- cada 15 días y cuando lleguen al mercado la clave radicará en “cómo seleccionar los pacientes para recibir un CAR-T o para recibir estos biespecíficos”, confiesan.