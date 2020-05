Esperanza en las residencias salmantinas: primera jornada sin muertos en casi dos meses

Las residencias salmantinas siguen respirando aliviadas aunque sin bajar la guardia en esta pandemia del coronavirus. Según los datos de la Junta de Castilla y León, en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún muerto en los centros asistenciales de la provincia. Se trata de algo que no se veía desde hace casi dos meses. Por lo tanto la cifra total de fallecidos sigue estando en los 458 (incluyendo los muertos con síntomas compatibles). Desde el comienzo del estado de alarma, 252 mayores fallecieron tras dar positivo con la COVID-19 y 206 lo hicieron con síntomas compatibles con la enfermedad, pero no se les llegó a hacer la prueba.

Por otra parte, de las 6.301 personas que hay en centros residenciales de Salamanca, 1.060 son casos confirmados de COVID-19. 66 residentes se encuentran aislados con síntomas compatibles con la enfermedad y los datos de personas en aislamiento preventivo es de 584, que continúa siendo la cifra más elevada de todo Castilla y León, según los datos arrojados este miércoles por la Junta.