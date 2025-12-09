«Espacio pequeño pero importante» Window on Korea abre sus puertas con 1.400 ejemplares especializados en la cultura del país Asiático, fruto de la colaboración de la Universidad y su Biblioteca Nacional

M.B. Martes, 9 de diciembre 2025, 18:18

La Universidad de Salamanca inauguró Window on Korea, un nuevo espacio bibliográfico dedicado a los estudios coreanos ubicado en la Biblioteca de la Facultad de Filología. El proyecto, fruto de la colaboración con la Biblioteca Nacional de Corea, pone a disposición de la comunidad universitaria una colección de más de 1.400 volúmenes especializados en lengua, literatura, historia y cultura del país Asiático, con previsión de ampliación en los próximos años.

El acto oficial contó con la presencia del cónsul de la República de Corea, Jang Hyuncheol; el director de la Biblioteca Nacional de Corea, Kim Heesop; la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Salamanca, Ana Alonso Rodríguez; el vicerrector de Relaciones Internacionales, Raúl Sánchez Prieto; la directora de la Biblioteca de Filología, Sonia Martín Castilla; y el coordinador del Grado en Estudios de Asia Oriental, Álvaro Trigo Maldonado.

Durante la inauguración, el vicerrector Raúl Sánchez Prieto destacó el valor estratégico de esta nueva colección: «Es un día especial para la Facultad de Filología y para toda la Universidad de Salamanca. Window on Korea es un espacio pequeño, pero muy importante, que nos permitirá potenciar los estudios coreanos, cada vez más relevantes en la estrategia de internacionalización de la Universidad».

Sánchez Prieto recordó que la Universidad de Salamanca es una de las pocas instituciones españolas que ofrecen grado, máster y doctorado en Estudios de Asia Oriental, lo que convierte a la Universidad en un referente nacional en esta área.

Por su parte, el coordinador del grado, Álvaro Trigo Maldonado, agradeció la donación y el esfuerzo conjunto que ha permitido hacer realidad este proyecto: «Quiero agradecer profundamente a la Biblioteca Nacional de Corea. Hemos trabajado intensamente estos meses y por fin podemos ofrecer a nuestros estudiantes un recurso de materiales especializados que no existía hasta ahora». «También agradezco a la Biblioteca de la Facultad de Filología su implicación para hacer posible esta inauguración», finalizó.

El director de la Biblioteca Nacional de Corea, Kim Heesop, explicó las razones por las que se eligió a la Universidad de Salamanca para establecer Window on Korea: «La Universidad de Salamanca tiene una gran reputación entre los centros académicos europeos. Por eso la elegimos como sede de este proyecto».

Asimismo, detalló que la colección seguirá ampliándose en función de las necesidades del alumnado: «Podemos proporcionar libros de texto, literatura, novelas y otros materiales según lo que los estudiantes requieran. La idea es que la colección crezca y siga siendo un apoyo fundamental para su formación».

El nuevo espacio Window on Korea se encuentra ubicado en el sótano 1 de la Biblioteca de la Facultad de Filología.