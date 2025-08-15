Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Sin espacio

Viernes, 15 de agosto 2025, 05:55

La ciudad se va renovando, pero en la calle Vecinos, en el barrio de San Bernardo, la estrechez de la acera y el aparcamiento en batería dejan apenas sin espacio a los peatones. Un ciudadano que se desplace en silla de ruedas no cabe en el espacio que muestra la foto., reducido por esa bola de remolque.Hay que pensar en los derechos de todos.

Espacios grises

