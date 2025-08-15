FOTODENUNCIA
Sin espacio
La Gaceta
Viernes, 15 de agosto 2025, 05:55
La ciudad se va renovando, pero en la calle Vecinos, en el barrio de San Bernardo, la estrechez de la acera y el aparcamiento en batería dejan apenas sin espacio a los peatones. Un ciudadano que se desplace en silla de ruedas no cabe en el espacio que muestra la foto., reducido por esa bola de remolque.Hay que pensar en los derechos de todos.
