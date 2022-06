Escrivá sobre traer mano de obra extranjera: “no es una solución inmediata”

Por otro lado, José Antonio Mateos, de la asociación salmantina de transportistas ASTASA, confiesa que si no hay otra salida, habrá que traer a los camioneros de fuera aunque haya profesionales en el paro. En su caso cree que la homologación de los conductores extranjeros no entrañaría dificultad y considera que en este sector el salario no es una traba. “Ahora la gente gana más que antes, el problema es que cobran prestaciones por no trabajar y eso no incentiva”, critica.

Por eso apuesta también por “dignificar” la profesión, por reorganizar las rutas para que a los chóferes les sea más fácil conciliar la vida laboral con la profesional. No se trata de reducir las horas de trabajo, que ya están reguladas por la Ley de Transportes, sino por que los recorridos sean más llevaderos. En todo caso, “hay que tomar una decisión”, subraya.

El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales (AESTRADIS), Juan Luis Feltrero, sostiene que para el sector del transporte la falta de conductores profesionales es un problema muy importante, “ya que son muchas las empresas que tienen vehículos parados porque no encuentran conductores”.

Por eso defiende que “es necesario apostar por buscar empleados interesados en prestar servicios en el sector, y para ello se necesita que se fomente una formación habilitante y además técnica, dado que este sector cada día requiere más cualificación. Lo único que pedimos es profesionalización y profesionalidad. Necesitamos conductores formados y con formación. Y que sean profesionales”.