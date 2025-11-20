Un 'escaparate' a la ciencia desde El Liceo: «Es un ejercicio enriquecedor» Siete brillantes científicos han intervenido en la jornada de éxito 'Muy Science Fest' celebrada este jueves. El evento es fruto de una colaboración entre Ayuntamiento, Universidad y 'Muy Interesante'

Este jueves, durante unas horas, el Teatro Liceo se ha convertido en un auténtico laboratorio de curiosidad con motivo del 'Muy Science Fest'. Siete voces de referencia en la ciencia española han demostrado que es posible viajar de los agujeros negros o el cosmos al mundo neandertal, pasar por las matemáticas que nos rodean, explorar las enfermedades del sueño y aterrizar en la física cuántica del día a día. Todo ello, en menos de 15 minutos cada uno y ante un público muy variado. Antes de comenzar, algunos de los ponentes han coincidido en la misma idea: la ciencia cobra otra vida cuando sale a la calle, se mezcla con otras disciplinas y se comparte sin barreras.

Para Elena Vázquez Cendón, catedrática de Matemática Aplicada en la USC, este tipo de eventos enriquecen a investigadores y ciudadanía: «Para querer algo hay que conocerlo y admirarlo. Salir de nuestros círculos de confort beneficia a todos». Su intervención ha ofrecido un «menú de matemáticas de proximidad», con referentes y proyectos que demuestran su impacto social.

La investigadora Ana Martín Fernández, del grupo QUINST de la UPV, ha celebrado la diversidad disciplinar del programa 'Charlas cortitas, temáticas distintas y públicos variados'. En su ponencia, ha llevado al público por un «día cualquiera» para mostrar que la física cuántica está mucho más presente y es menos inaccesible de lo que se suele imaginar.

La astrofísica Montserrat Villar Martín, doctora en Astrofísica del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC) y autora de 'Mirar los cielos', ha propuesto un viaje a los agujeros negros supermasivos, esos objetos que, cuando se activan, desatan fenómenos energéticos «donde la realidad supera la ficción». Además, ha defendido la divulgación como parte inseparable del trabajo científico: «Si hoy alguien sale pensando 'quiero saber más', habremos cumplido nuestro objetivo».

Por su parte, Ignacio Martín Lerma, profesor de Prehistoria en la Universidad de Murcia, ha reivindicado el valor de mirar atrás: «Conocer nuestro pasado nos ayuda a entender mejor el presente». Su charla ha abierto una ventana al mundo de los neandertales y a la propia disciplina arqueológica, el estudio de «las primeras veces» que explican cómo somos hoy.

Los cuatro ponentes han subrayado la importancia del apoyo institucional para acercar la ciencia a la ciudadanía y han coincidido en que el reto de sintetizar años de investigación en unos minutos no solo exige claridad, sino que también les obliga a pensar mejor su propio trabajo. Un ejercicio, dijeron, «enriquecedor y gratificante».

También han participado en estas charlas Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología en la USAL recientemente galardonado con el Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia (2025), que ha hablado sobre la enfermedad del sueño; Conchi Lillo Delgado, profesora titular de Biología Celular e investigadora del Instituto de Neurociencias de CyL (INCYL), que ha compartido curiosidades sobre la diversidad de la visión en el reino animal; y José Ramón Alonso, catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neurorreparación del INCYL, galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica 'Estudi General' (2022), que ha reflexionado sobre la Escuela de Salamanca y los neuroderechos.

Una colaboración fructífera

El festival, que ha sido coorganizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través de Salamanca Tech; la Universidad, desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación; y la revista 'Muy Interesante', desde la Fundación Muy Interesante, ha generado mucha expectación, la cual se ha traducido en grandes colas y un absoluto lleno en el espacio salmantino. Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha destacado durante la inauguración del evento las líneas en las que trabaja el Consistorio para «construir el futuro de los jóvenes»: «Salamanca es la provincia de España que en la última década tiene más intensidad de creación de empleo tecnológico en el ámbito laboral de toda España. Los primeros y seguimos creciendo un 4% anual».

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha agradecido la «generosidad» de los investigadores presentes y recalcó el compromiso de la USAL con la cultura científica. «Buscamos siempre estar a la vanguardia y experimentar con nuevas formas de divulgación», ha manifestado.