“Es terrorismo sanitario”. El pensamiento de Igea sobre las ‘amenazas’ de Darias

Se confiesa “cabreado” por el hecho de que el Ministerio deslice el dato de que ha habido cuatro trombos mortales relacionados con AstraZeneca justo en vísperas de que se empiecen a administrar las segundas dosis: “Lo que no puedes hacer es aterrorizar a la población para que hagan lo que tú quieres. Eso es terrorismo sanitario”.

“Es el Gobierno quien tiene la Agencia Española del Medicamento. ¿Quieres cambiar la ficha de una vacuna? Pues cámbiala. ¿Quieres restringirla? Hazlo, pero no nos pidas a las comunidades que, sin notificación de la Agencia Española del Medicamento, en contra de la EMA, en contra de las sociedades científicas, de la OMS y de la evidencia científica, nosotros aconsejemos algo que no podemos aconsejar”, critica el vallisoletano para instar al Gobierno a que tome decisiones. “¿Lo que pasa es que no quieren que AstraZeneca les meta en un pleito? ¿Pasa que no quieren tener responsabilidad civil ni penal? Pues oiga, cambie el Ministerio por un quiosco. ¡Que es usted la ministra de Sanidad!”, espeta.